|
Gündem

Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde orman yangını: Bakan Yumaklı İzmir'den yangını yerinde incelemek için bölgeye hareket etti

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayılırken, yangın nedeniyle oluşan dev yangın bulutları gökyüzünü kapladı. Bakan Yumaklı, İzmir'den yangını yerinde incelemek için Muğla'ya hareket etti. Aydın-Muğla karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Alevlerin ilerlediği Nebiköy ve Kafaca mahallerinin tedbir amacıyla boşaltılmasının istendiği bildirildi.

16:27 - 18/08/2024 Pazar
Güncelleme: 17:29 - 18/08/2024 Pazar
AA
Ekipler, bölgede seferber oldu.
Ekipler, bölgede seferber oldu.

Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlara, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki ormanlık alanda saat 13.25'de eş zamanlı yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.


Kısa sürede bölgeye gelen ekipler karadan müdahaleye başlarken, yangın söndürme helikopter ve uçakları da alevlere sortileri ile havadan destek veriyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'den yangını yerinde incelemek için Muğla'ya hareket etti.



İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Yangınları kontrol altına alabilmek için 10 helikopter, 10 uçak, 30 arazöz, 14 su tankeri, 5 dozer, iş makineleri ve 294 personelle alevlere müdahale ediliyor.

Bin küçükbaş hayvanın tahliyesi için ekipler çalışma yapıyor


Çalışmalara, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri de destek veriyor. Yatağan'da alevlerin yayıldığı bölgedeki 1000 küçükbaş hayvanın tahliyesi için ekipler çalışma yapıyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Yatağan ve Ula ilçesindeki yangınlara ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü söyledi.


Çok sayıda hava ve kara aracıyla yangınlara müdahale edildiğini anlatan Akbıyık, "Yatağan ilçemizdeki Nebiköy Mahallemizi tedbir amaçlı boşaltıyoruz. İki büyük yangınımız devam ediyor. Temennimiz yangınları bir an önce kontrol atına alıp, söndürmek" dedi.

İki mahallenin boşaltılması istendi

Öte yandan Yatağan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, alevlerin ilerlediği Nebiköy ve Kafaca mahallerinin tedbir amacıyla boşaltılmasının istendiği bildirildi.



Yatağan-Çine yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı

Muğla'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları nedeniyle Aydın-Muğla kara yolu Yatağan-Çine arasının her iki yönde araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.


Muğla Valiliğinin X hesabından, "Aydın-Muğla kara yolu Yatağan-Çine arası devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım Söke kara yolundan sağlanacaktır. Sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmesi önemle rica olunur." paylaşımında bulunuldu.


Öte yandan, Muğla'nın Yatağan ilçesi Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki ormanlık alanda saat 13.25'te eş zamanlı yangın çıkmıştı. Ekipler, yangınların kontrol altına alınması için müdahalesini sürdürüyor.


Alevlere kesintisiz müdahale: Devletin tüm imkanları seferber edildi üç bölgede yangın kontrol altında

Ülke genelinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ederken tedbir amacıyla; İzmir, Aydın, Bolu ve Manisa'da toplam 3 bin 971 kişi güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı, 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saatlik uçuşta 2 bin 134 sorti yapıldığını ve 7 bin 662 ton su atıldığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı üç bölgede yangının kontrol altına alındığını açıklarken, "15 Eylül'e kadar alarm durumundayız. Vatandaşlarımızdan tedbirli olmalarını rica ediyoruz. Bir çakmak bile çakmayın" diyerek uyardı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında onlarca dönüm alan zarar gördü. Yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

#Muğla
#Orman
#Yangın
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2 ve 4 yıllık bölümleri