Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerinde orman yangını: Bakan Yumaklı İzmir'den yangını yerinde incelemek için bölgeye hareket etti

Muğla'nın Yatağan ve Ula ilçelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlara, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki ormanlık alanda saat 13.25'de eş zamanlı yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.





Kısa sürede bölgeye gelen ekipler karadan müdahaleye başlarken, yangın söndürme helikopter ve uçakları da alevlere sortileri ile havadan destek veriyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'den yangını yerinde incelemek için Muğla'ya hareket etti.









İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Yangınları kontrol altına alabilmek için 10 helikopter, 10 uçak, 30 arazöz, 14 su tankeri, 5 dozer, iş makineleri ve 294 personelle alevlere müdahale ediliyor.

Bin küçükbaş hayvanın tahliyesi için ekipler çalışma yapıyor





Çalışmalara, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri de destek veriyor. Yatağan'da alevlerin yayıldığı bölgedeki 1000 küçükbaş hayvanın tahliyesi için ekipler çalışma yapıyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, Yatağan ve Ula ilçesindeki yangınlara ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü söyledi.





Çok sayıda hava ve kara aracıyla yangınlara müdahale edildiğini anlatan Akbıyık, "Yatağan ilçemizdeki Nebiköy Mahallemizi tedbir amaçlı boşaltıyoruz. İki büyük yangınımız devam ediyor. Temennimiz yangınları bir an önce kontrol atına alıp, söndürmek" dedi.

İki mahallenin boşaltılması istendi

Öte yandan Yatağan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, alevlerin ilerlediği Nebiköy ve Kafaca mahallerinin tedbir amacıyla boşaltılmasının istendiği bildirildi.





Aydın- Muğla Karayolu Yatağan-Çine arası devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım Söke Karayolundan sağlanacaktır.



Sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmesi önemle rica olunur. @idrisakbiyik pic.twitter.com/pbIozPbDZI — Muğla Valiliği (@tcmuglavaliligi) August 18, 2024





Yatağan-Çine yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı

Muğla'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları nedeniyle Aydın-Muğla kara yolu Yatağan-Çine arasının her iki yönde araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.





Muğla Valiliğinin X hesabından, "Aydın-Muğla kara yolu Yatağan-Çine arası devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle her iki yönde araç trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım Söke kara yolundan sağlanacaktır. Sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmesi önemle rica olunur." paylaşımında bulunuldu.





Öte yandan, Muğla'nın Yatağan ilçesi Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki ormanlık alanda saat 13.25'te eş zamanlı yangın çıkmıştı. Ekipler, yangınların kontrol altına alınması için müdahalesini sürdürüyor.



