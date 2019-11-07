Muğla'da maket trafik aracının tepe lambası ve aküsü çalındı

Fethiye-Antalya kara yolu Uğurlu Kavşağı'nda bulunan maket trafik polis aracının tepe lambası ve aküsünün çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık anının yansıdığı MOBESE kayıtlarını incelemeye alan ekipler, maket aracın yanına bir otomobille duran iki şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirledi.

Fethiye-Antalya kara yolu Uğurlu Kavşağı'nda bulunan maket trafik polis aracının tepe lambası ve aküsünün çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

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Eşkalleri ve otomobillerinin plakası tespit edilen Y.Y.İ. (19) ile B.İ. (25) gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobilinde ve evlerinde yapılan aramada tepe lambası ve akü bulundu.

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MOBESE kamera görüntülerinde, otomobilleriyle maket trafik aracının önünde bir süre duran ve araçlarının kaputunu açan şüphelilerin daha sonra tepe lambasını ve aküyü aldıktan sonra olay yerinden ayrılmaları yer alıyor.