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EĞİTİM

Muğla'da müdür ve öğretmenler öğrencilerine sınıf yapabilmek için kendi odalarından vazgeçti

Muğla Mermer Anadolu Lisesi Müdürü Taner Kaya, okulun derslik ihtiyacını karşılayabilmek için öğretmenler odasını sınıf, makam odasını da öğretmenler odasına dönüştürdü. Arşiv bölümünü makam odasına dönüştüren Müdür Kaya, "Bir müdür makam odası olmadan da okul eğitim öğretime devam edebilir" dedi.

Haber Merkezi AA
Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu Lisesi
Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu Lisesi

Muğla’nın Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu Lisesi Müdürü Taner Kaya, artan öğrenci sayısı nedeniyle ortaya çıkan derslik ihtiyacını, öğretmenler odasını sınıfa, makam odasını da öğretmenler odasına dönüştürerek çözdü.

Öğretmenler odası sınıfa dönüştürüldü

Okulun sahip olduğu 12 derslik, 260 olan öğrenci sayısının 285'e yükselmesinden yetersiz kaldı. Duruma kayıtsız kalmayan okul müdürü Taner Kaya, öğrencilerin kalabalık sınıflarda mağdur olmaması için öğretmenler odasını sınıfa dönüştürdü.

Makam odasını öğretmenlere tahsis eden müdür arşiv odasına geçti

Taner Kaya

Makam odasını da okulda görev yapan 24 öğretmene tahsis eden Kaya, kendisi de 12 metrekarelik arşiv bölümünü kullanmaya başladı.

Kaya, yaptığı açıklamada, okullarının 2014’te eğitime başladığını ve sadece iki şubeleri olduğunu söyledi.

"Ek bina yapma şansımız yoktu"

Bu yıl eğitim öğretime başlarken şube sayısının 14'e çıktığını belirten Kaya, şunları belirtti:

  • “Derslik sayımız 12 idi. Okulumuza bir ek bina yapılma şansı olmadığı için bu soruna okul içerisinde bir çözüm bulmamız gerekti. Çünkü okul açıldığında bir derslik eksik olarak başlayacaktık. Öğretmenler odası bir dersliğe dönüşecek şekildeydi. Öğretmenler odamızı dersliğe dönüştürdük. Bu defa da öğretmenlerimiz için bir oda ihtiyacı ortaya çıktı. Müdür makam odası olarak tasarlanan oda da bu ihtiyaca cevap verebilecek nitelikteydi. Bu sebeple de müdür odasını öğretmenler odasına dönüştürerek hem derslik hem de öğretmenler odası ihtiyacını karşıladık."

Sorunun çözülmesinin ardından kendisinin de 10-12 metrekarelik arşiv odasına geçtiğini ifade eden Kaya, "Dosyalarımızı koyabileceğimiz bir dolabın bulunduğu ve 3-4 velimizi aynı anda ağırlayabildiğimiz bu odada çalışmalarımı sürdürüyorum. Biraz küçük ve iç tarafta kalmasını da çok önemsemedik." dedi.

“Bir müdür makam odası olmadan da okul eğitim öğretime devam edebilir”

Kaya, makam odasıyla ilgili düzenleme yapılmasaydı bir sınıfta belki 45 öğrencinin eğitim-öğretim görme durumunun ortaya çıkabileceğini ifade etti.

  • Temel hedeflerinin öncelikle kendisine, ailesine, vatanına, milletine faydalı bireyler yetiştirmek olduğunu dile getiren Kaya, "Kalabalık sınıflarda eğitim yapılmasındansa okulda büyük bir müdür odasının olmaması daha doğru olur diye düşündük. Bir müdür makam odası olmadan da okul eğitim-öğretime devam edebilir. Geleceğimizin teminatı gençlerimize daha huzurlu, mutlu ve daha rahat edecekleri bir eğitim ortamı hazırlamak." diye konuştu.

Okulun felsefe öğretmeni Abbas Ateş de bu yıl okulda derslik sistemine geçildiğini fakat sınıf eksikliğinin ortaya çıktığını söyledi.

Öğretmenlerin odalarından, okul müdürünün de makam odasından vazgeçtiğini vurgulayan Ateş, "Derslik ihtiyacını bu şekilde çözdük. Amacımız yaşayan sınıflar oluşturmaktı. Öğrencilerimize daha faydalı bir eğitim-öğretim olanağı sağlamaktı." ifadelerini kullandı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de Kaya ve öğretmenlere örnek davranışlarından teşekkür etti.

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