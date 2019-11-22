Gündem Muğlada sahte engelli raporuyla 18 kişi emekli olmuş
MUĞLA

Muğla'da sahte engelli raporuyla 18 kişi emekli olmuş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, para karşılığı sahte engelli raporu düzenlendiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, hastanede verilen 33 sağlık kurulu raporunun tamamının sahte olduğu ortaya çıktı. 18 kişinin sahte raporla emekli olup maaş aldığı tespit edildi. 2 kişinin de vergi indiriminden faydalandığı belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Hastanede verilen 33 sağlık kurulu raporu sahte çıktı.
Hastanede verilen 33 sağlık kurulu raporu sahte çıktı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fethiye Devlet Hastanesi'nde para karşılığı sahte sağlık kurulu raporu düzenlendiği iddiasıyla başlattığı soruşturma sürüyor.

'Rüşvet, Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' soruşturması kapsamında, sahte engelli raporu düzenledikleri belirlenen aralarında 2 doktor ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 7 kişi, geçen çarşamba günü gözaltına alındı.

33 raporun tamamı sahte


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, sahte sağlık kurulu raporu aldıkları iddia edilen 33 kişi, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tekrar sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan incelemede, 33 engelli raporunun tamamının sahte olduğu anlaşıldı. Raporlardan 27'sinin emeklilik için gerekli olan özür oranının altında kaldığı, diğer 6'sının özür oranı ve dilimlerinin değiştirildiği belirlendi.

18'inin engel oranı yeterli

Rapor sahiplerinden 18'inin, engel oranı yeterli olmamasına rağmen emekli olduğu ve emekli maaşı aldığı, 2'sinin vergi indiriminden faydalandığı tespit edildi.

8 rapor sahibinin emeklilik başvurusu yaptığı ancak işlemlerinin henüz tamamlanmadığı da belirlendi.

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