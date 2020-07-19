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Gündem Muğlada üniversiteli Pınar Gültekin kayıplara karıştı Üç gündür aranıyor
MUĞLA

Muğla'da üniversiteli Pınar Gültekin kayıplara karıştı: Üç gündür aranıyor

Muğla'nın Ula ilçesinde üç gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, jandarma ekiplerince aranıyor. Akyaka'daki evinden çıktıktan sonra en son Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğu belirtilen Pınar Gültekin'i arama çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Pınar Gültekin
Pınar Gültekin

Muğla'nın Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrıldı.

  • Kız kardeşi Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan genç kız için ailesi, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından jandarma ekipleri, Gültekin'in bulunması için çalışma başlattı.

Sibel Gültekin, kardeşinin Akyaka Mahallesi'nde yaşadığını belirterek "Kardeşimle en son perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik." dedi.

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