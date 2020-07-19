Muğla'da üniversiteli Pınar Gültekin kayıplara karıştı: Üç gündür aranıyor

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Yamaçtan yuvarlanan kaya, duvarını yıktığı eve girdi: Çamaşır makinesi bizi kurtarmış

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 5 kişinin yaşadığı müstakil eve yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kaya yuvarlandı. Duvarı yıkarak içeri giren ve çamaşır makinesine çarparak duran kaya evde hasara yol açtı. Olay sırasında 5 kişinin uykuda olduğu, çarpma sesiyle eve araç girdiğini zannettiklerini söyledi. Ev sahibi İnci Engin, "Kaya parçası çamaşır makinesine vurmuş ve hızını kesmiş. Yoksa direkt olarak çocukların yattığı odaya girecekmiş. Allah’a şükürler olsun yaralı yok, çamaşır makinesi bizi kurtarmış" dedi.