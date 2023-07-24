Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 32 zanlı gözaltına alındı

Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma devam ediyor. FETÖ'nün Azerbaycan'daki eski elebaşlarından Döyrüş Caferov, örgütün mali işlerinden sorumlu olan Gumrah Abdurahmanov, "Yurd" adlı merkezin yöneticisi Ruslan Aliyev ve örgütsel konulardan sorumlu olan Anar Aliyev gözaltına alındı. FETÖ mensupları daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.