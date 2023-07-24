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Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 32 zanlı gözaltına alındı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahısları takibe aldı. Düzenlenen operasyonda, 32 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde uyuşturucu madde ve 68 bin 315 lira, 660 dolar ile 300 avro ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 7 zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 25 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı.

14:20 . 24/07/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Muğla'da, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda yakalanan 32 şüpheliden 7'si tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahısları takibe aldı.


Düzenlenen operasyonda, 32 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, bir miktar uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 68 bin 315 lira, 660 dolar ile 300 avro ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Öte yandan 25 şüpheli hakkında ise
"uyuşturucu madde ticareti yapmak, kullanmak"
suçundan işlem yapıldı.

#Muğla
#Muğla İl Emniyet Müdürlüğü
#Uyuşturucu
#tutuklandı
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