Muğla'da vahşet: Köpeğin bulduğu kafatası kayıp boya ustasının çıktı, dört kişi gözaltına alındı Muğla'da vahşet: Köpeğin bulduğu kafatası kayıp boya ustasının çıktı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ağaçlık alanda 80 gün önce bir köpek tarafından bulunan kafatasının, yakındaki bir tersanede boya ustası olarak çalışan ve 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu belirlendi. Olayın şüphelisi olarak polis tarafından gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi 05 Ekim 2020, 15:10 Son Güncelleme: 05 Ekim 2020, 15:31 DHA