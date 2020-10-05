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MUĞLA

Muğla'da vahşet: Köpeğin bulduğu kafatası kayıp boya ustasının çıktı, dört kişi gözaltına alındı

Muğla'da vahşet: Köpeğin bulduğu kafatası kayıp boya ustasının çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ağaçlık alanda 80 gün önce bir köpek tarafından bulunan kafatasının, yakındaki bir tersanede boya ustası olarak çalışan ve 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu belirlendi. Olayın şüphelisi olarak polis tarafından gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Köpeklerin bulduğu kafatasının kimliği belirlendi.
Köpeklerin bulduğu kafatasının kimliği belirlendi.

Muğla'nın Bodrum'un İçmeler Mahallesi'ndeki tersanede çalışan işçilerin beslediği 'Betty' isimli sokak köpeği, geçen 16 Temmuz'da ormanlık alanda bulduğu bir kafatası getirdi.

  • Bir insana ait olduğu belirlenen kafatasını gören işçiler büyük şaşkınlık yaşadı. Tersanenin işletmecisi Ali Efe (49), sabah işe geldiğinde durumu öğrenip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kafatasına incelenmek üzere el koyup, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Muğla'da tersane işçilerinin beslediği köpek insana ait kafatası buldu
FOTOĞRAF 6
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki İçmeler mevkisindeki bir tersanede çalışan işçilerin beslediği 'Çiko' isimli köpek, dün saat 01.30 sıralarında kafatası buldu.
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Köpeğin tersanenin önüne getirdiği ve insana ait olduğu belirlenen kafatasını gören işçiler, şaşkınlık yaşadı. Tersanenin işletmecisi 49 yaşındaki Ali Efe, sabah işe geldiğinde durumu öğrenip, polise bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kafatasına incelenmek üzere el koyup, Muğla Adli Tıp Kurumu'a gönderdi.
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Kafatasının, aynı bölgede geçen 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan ve bir tersanede boya ustası olarak çalışan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'a ait olabileceği şüphesi üzerine polis, tersanenin yakınındaki ormanlık alanda drone ile tarama çalışması yaptı.
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın 'Sima' isimli özel eğitimli kadavra köpeği ile de ormanlık alanda arama çalışması yapıldı.
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Polis, tersane işletmecisi Efe ile 4 işçinin ifadelerine başvurdu. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Muğla'da tersane işçilerinin beslediği köpek insana ait kafatası buldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, işçilerin beslediği köpek tarafından insana ait kafatası bulundu. Polisin, incelenmek üzere el koyduğu kafatasının geçen 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan Mehmet Ali Koran'a (36) ait olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Polis, ve arama kurtarma ekipleri, cesedin diğer parçalarının da bulunması için çalışma başlattı. 4 gün sonra ise bölgede kaval kemiğine benzeyen bir kemik daha bulundu. Ekipler, bu kemiği de kafatası bulunan kişiye ait olma ihtimaline karşılık incelemeye aldı.

İHA
Köpeklerin bulduğu kafatasının Mehmet Ali Koran'a ait olduğu belirlendi.
  • Bulunan kafatası ve kemiğin yapılan DNA incelemesinde, yakındaki bir tersanede boya ustası olarak çalışan ve geçen 24 Aralık'tan bu yana kayıp olan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu tespit edildi.

Bu gelişmenin ardından soruşturmayı derinleştiren Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, Koran'ın 4 arkadaşını cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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