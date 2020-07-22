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Gündem Muğlada vahşice öldürülen Pınar Gültekin, Özgecan paylaşımları yapmış İçim parçalanıyor
MUĞLA

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin, Özgecan paylaşımları yapmış: İçim parçalanıyor

Pınar Gültekin cinayetinin ardından en konuşulan konular arasında kadın cinayetleri yer almaya başladı. Muğla'da, 5 gündür kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in, 2015 yılında tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Özgecan Aslan’ın ardından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Gültekin'in ''Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. Nice Özgecanlar gitti, artık yeter'' yazması, yürekleri dağladı.

Haber Merkezi DHA
Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in, Özgecan Aslan paylaşımları duygulandırdı.
Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in, Özgecan Aslan paylaşımları duygulandırdı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, geçen 16 Temmuz’da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu, Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak evinde gözaltına aldı.

  • Avcı, genç kızı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Ormanlık alanda yapılan aramada Gültekin'in varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı.

Tek kelime: Vahşet!
GÜNDEM
Tek kelime: Vahşet!

Pınar Gültekin’in cansız bedeni, Adli Tıp’taki işlemlerinin ardından dün memleketi Bitlis’e gönderildi. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı ise 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eski sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin'den geriye bu mutlu görüntüleri kaldı
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Eski sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin'den geriye bu mutlu görüntüleri kaldı
Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Barışma teklifini reddettiği için öldürüldüğü öğrenilen genç kızdan geriye ise bu mutlu görüntüleri kaldı.


‘İÇİM PARÇALANIYOR’

Pınar Gültekin'in 2015 yılında yine kendisi gibi vahşi bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan ile ilgili tweetler attığı ortaya çıktı.

DHA
Pınar Gültekin'in, 2015 yılında tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Özgecan Aslan’ın ardından paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
  • Gültekin'in Özgecan için "Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. Nice Özgecanlar gitti, artık yeter" tweeti attığı görüldü.

Yine Gültekin başka bir tweetinde, "Adi köpekler böyle şerefsizler asılmalı" dediği de belirlendi.

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı Cemal Metin Avcı tutuklandı
GÜNDEM
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı Cemal Metin Avcı tutuklandı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı, hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız
GÜNDEM
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı, hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız

Pınar Gültekin'in katili evli ve bir kız çocuğu babası çıktı
GÜNDEM
Pınar Gültekin'in katili evli ve bir kız çocuğu babası çıktı

Pınar Gültekin'in katili eski sevgilisi çıktı: Bağ evinde boğup, cesedini varille taşımış
GÜNDEM
Pınar Gültekin'in katili eski sevgilisi çıktı: Bağ evinde boğup, cesedini varille taşımış

Pınar Gültekin'den kahreden haber: Muğla'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisinin cesedi ormanlık alanda bulundu
GÜNDEM
Pınar Gültekin'den kahreden haber: Muğla'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisinin cesedi ormanlık alanda bulundu

Pınar Gültekin'in katili adliyeye sevk edildi
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Pınar Gültekin'in katili adliyeye sevk edildi
Muğla'da öldürüldükten sonra yakılıp, bir varil içine konulmasının ardından üzerine beton dökülüp cesedi sarp bir araziye atılan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Pınar Gültekin cinayetinde katilin benzinlikteki görüntüleri ortaya çıktı
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Pınar Gültekin cinayetinde katilin benzinlikteki görüntüleri ortaya çıktı
Pınar Gültekin cinayetinin detayları ortaya çıkıyor. Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın pet şişe ile akaryakıt istasyonundan benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısı, kendisinden ayrılan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i başka erkekle beraber olduğu için öldürdüğünü ve benzinciden aldığı benzinle yaktıktan sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti.

Kayıp Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
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Kayıp Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Muğla'da 16 Temmuz'dan beri kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesi kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Genç kızın eski erkek arkadaşı tarafından yakılıp, bir varil içine konulduktan sonra üzerine beton dökülüp sarp bir araziye atıldığı öğrenildi. Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


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