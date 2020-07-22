Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin, Özgecan paylaşımları yapmış: İçim parçalanıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, geçen 16 Temmuz’da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu, Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak evinde gözaltına aldı.

Avcı, genç kızı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Ormanlık alanda yapılan aramada Gültekin'in varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı.

GÜNDEM Tek kelime: Vahşet!

Pınar Gültekin’in cansız bedeni, Adli Tıp’taki işlemlerinin ardından dün memleketi Bitlis’e gönderildi. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı ise 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OYNAT 00:50 Eski sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin'den geriye bu mutlu görüntüleri kaldı Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Barışma teklifini reddettiği için öldürüldüğü öğrenilen genç kızdan geriye ise bu mutlu görüntüleri kaldı. BiP'te paylaş

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‘İÇİM PARÇALANIYOR’

Pınar Gültekin'in 2015 yılında yine kendisi gibi vahşi bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan ile ilgili tweetler attığı ortaya çıktı.

DHA Pınar Gültekin'in, 2015 yılında tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Özgecan Aslan’ın ardından paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Gültekin'in Özgecan için "Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. Nice Özgecanlar gitti, artık yeter" tweeti attığı görüldü.

Yine Gültekin başka bir tweetinde, "Adi köpekler böyle şerefsizler asılmalı" dediği de belirlendi.

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OYNAT 00:23 Pınar Gültekin'in katili adliyeye sevk edildi Muğla'da öldürüldükten sonra yakılıp, bir varil içine konulmasının ardından üzerine beton dökülüp cesedi sarp bir araziye atılan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Pınar Gültekin cinayetinde katilin benzinlikteki görüntüleri ortaya çıktı Pınar Gültekin cinayetinin detayları ortaya çıkıyor. Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın pet şişe ile akaryakıt istasyonundan benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısı, kendisinden ayrılan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i başka erkekle beraber olduğu için öldürdüğünü ve benzinciden aldığı benzinle yaktıktan sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti. BiP'te paylaş

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