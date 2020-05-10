Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında art arda deprem

Her iki deprem de, Yazıköy, Yakaköy, Sındı, Cumali ve Mesudiye mahallelerinde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, bugün saat 11.40'ta Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden bir saat 22 dakika sonra bu kez 3.8 büyüklüğünde ikinci sarsıntı oldu. Her iki deprem, Datça'nın kıyıya yakın olan Yazıköy, Yakaköy, Sındı, Cumali ve Mesudiye mahallelerinde hissedildi.

İlki yerin 2,77 kilometre, ikincisi ise 7,37 kilometre derinlikte meydana gelen depremler, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre, depremler nedeniyle can ve mal kaybı olmadı.