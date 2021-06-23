Muhabiri darp eden saldırganlardan biri İYİ Partili Türkkan'ın akrabası çıktı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a ait kaçak yapıların yıkımını görüntüleyen İHA muhabiri, dört saldırgan tarafından darp edilmişti. Hastaneye kaldırılan muhabiri darp eden zanlılardan birisinin Türkkan'ın yeğeni olduğu çıktı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Dilovası’ndaki çiftliğinde tespit edilen kaçak yapıların yıkımına dün başlandı.
Bölgeye giderek yıkımı haberleştirmek için çekim yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu ise çiftlikten çıkan Türkkan’ın dört çalışanı tarafından feci şekilde darp edildi.
Olayın ardından vücudundaki yaralarla hastaneye kaldırılan muhabir Uslu, 10 gün iş göremez raporu alırken saldırgan dört kişi ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İYİ Partili Türkkan'ın öz yeğeni çıktı
Adliyeye sevk edilen saldırganlardan üçü adli kontrol şartı ile serbest kalırken, muhabiri acımasızca darp eden ve tutuklanan İbrahim Hasırcı’nın ise Türkkan’ın öz yeğeni (ablasının oğlu) olduğu ortaya çıktı.
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Adliyede sorguları tamamlanarak serbest kalan şahıslardan birinin Türkkan’ın şoförü, bir kişinin çiftlik çalışanı, diğerinin de Hasırcı’nın arkadaşı olduğu tespit edildi.