Muhalefet 'Cumhuriyet yüz yıllık bir yıkım süreci' diyen HDP'li Pervin Buldan'a tek kelime etmedi

HDP'li Pervin Buldan, geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhuriyetin ilk yüz yılını hedef aldı. Buldan, yönetimler değişse de zihniyetin değişmediğini ifade ederek geçmiş 100 yılı 'yıkım süreci' olarak tanımladı.

"YÜZ YILLIK BİR YIKIM SÜRECİNDEN BAHSEDİYORUZ"

Buldan şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz.

Yönetimler değişse de zihniyet değişmiyor. Bir asırdır çözümsüz bırakılan Kürt sorunu, cumhuriyetin demokratikleşmesinin önündeki en önemli engel."

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HDP'li Buldan'ın bu açıklamalarına ne CHP'den ne de İYİ Parti'den tepki gelmedi.

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