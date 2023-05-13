|
Gündem

Muhalefeti sinirlendirecek itiraf: CHP'li Kaboğlu karanlık planı ağzından kaçırdı

Fransız televizyonuna konuşan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ortaklıklarını itiraf etti. Fransız medyasının "HDP ile müzakere olacak mı?" sorusuna, "Bu Kürt partisi HDP bizim açık olarak söylemediğimiz ortağımız. HDP merkez parti olacak. Ortağımız HDP ile önümüzdeki dönem demokrasiyi birlikte hayata geçireceğiz" dedi. Kaboğlu daha önce de yine Fransız basınından Le Point'e yaptığı açıklamada şunları söylemişti; "HDP merkez parti olacak, Onlarla zaten önemli ilişkilerimiz var. Meral Akşener de bu durumun bilincinde."

11:55 . 13/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
CHP'li milletvekilinden çarpıcı itiraf

CHP'li milletvekilinden çarpıcı itiraf

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeye odaklanan Batı basını farkında olmadan kirli planlarını ifşa etmeye başladı.14 Mayıs seçimlerine saatler kala Fransa merkezli Le Point'e demeç veren CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, yedili masanın HDP ile ortaklığına dair çarpıcı itiraflarda bulundu.


''HDP bizim açık olarak söyleyemediğimiz ortağımız onları merkez parti yapacağız''


HDP ile müzakerelere ilişkin detaylar veren Kaboğlu, anayasa reformu sürecinde "HDP ile müzakere olacak mı?" sorusuna "Bu Kürt partisi HDP bizim açık olarak söylemediğimiz ortağımız. HDP merkez parti olacak. Ortağımız HDP ile önümüzdeki dönem demokrasiyi birlikte hayata geçireceğiz" şeklinde yanıt verdi.




Erdoğan tepki göstermişti: Sen kimsin de yaptırım uygulayacaksın


İttifakta HDP'nin 'önemli' bir parti olacağını söyleyen Kaboğlu, "Onlarla zaten önemli ilişkilerimiz var" dedi. Kaboğlu, "Meral Akşener bile bunun bilincinde" sözlerini sarf etti.


Öte yandan bu akşam Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden yapılan, TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, 24 Tv, Ülke Tv, Tvnet, Haber Türk, TV100, Haber Global, TGRT Haber, Bengi Türk ve Akit Tv ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yönetici ehliyetinin olmadığını şu ifadelerle anlattı:


" Devlet yönetmede adeta iplikle bağlı tutacaksın. Devleti böyle yönetemezsiniz. Bay bay Kemal sen hala siyaseti öğrenemedin, çırak bile olamadın. Sen kimsin de Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın. Avrupa'da Rusya'ya yaptırım diyenler geri adım attı. Devlet adamlığı böyle olmaz. Böyle bir yaklaşım yoktur. Sözcü Peskov 'İspatlaması lazım' dedi. Yoksa altından kalkamazsın. Batı, muhalefet üzerinden Türkiye'yi dizayn etmeye kalkıştı. Rabbim kimseyi Kılıçdaroğlu’nun peşine düşüp de ömür boyu savunduğu değerlere sırtını dönenlerin durumuna düşürmesin."




HDP ile kirli pazarlık: Kılıçdaroğlu’na destek karşılığında bakanlık ve özerklik sözü
HDP ile kirli pazarlık: Kılıçdaroğlu’na destek karşılığında bakanlık ve özerklik sözü

14 Mayıs seçimlerinde Yedili Masa'ya oturarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'nin bu kararı kapalı oturumunda aldığı, şart olarak ise bakanlık ile özerklik istediği ortaya çıktı. Bu süreçte Kandil'deki terör örgütü elebaşları Kılıçdaroğlu'na destek mesajları verirken, Kılıçdaroğlu ise Meclis'te HDP ile görüşüp destek istedi. Terör örgütünün uzantısı da kapalı kapılar ardında yapılan toplantının ardından 28 Nisan'da Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayına desteğini açıkladı. Destek şartları arasında HDP'den iki ismin bakan yapılması, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ gibi tutuklu HDP'lilerin serbest kalması, Doğu'da özerklik ve İstanbul'da belirli bölgelerde kanton ilan edilmesi gibi maddeler yer alıyor.





#İbrahim Kaboğlu
#HDP
#Yedili Masa
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
14 Mayıs Bursa Yenişehir seçim sonuçları