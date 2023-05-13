Muhalefeti sinirlendirecek itiraf: CHP'li Kaboğlu karanlık planı ağzından kaçırdı

CHP'li milletvekilinden çarpıcı itiraf
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeye odaklanan Batı basını farkında olmadan kirli planlarını ifşa etmeye başladı.14 Mayıs seçimlerine saatler kala Fransa merkezli Le Point'e demeç veren CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, yedili masanın HDP ile ortaklığına dair çarpıcı itiraflarda bulundu.
''HDP bizim açık olarak söyleyemediğimiz ortağımız onları merkez parti yapacağız''
HDP ile müzakerelere ilişkin detaylar veren Kaboğlu, anayasa reformu sürecinde "HDP ile müzakere olacak mı?" sorusuna "Bu Kürt partisi HDP bizim açık olarak söylemediğimiz ortağımız. HDP merkez parti olacak. Ortağımız HDP ile önümüzdeki dönem demokrasiyi birlikte hayata geçireceğiz" şeklinde yanıt verdi.
Erdoğan tepki göstermişti: Sen kimsin de yaptırım uygulayacaksın
İttifakta HDP'nin 'önemli' bir parti olacağını söyleyen Kaboğlu, "Onlarla zaten önemli ilişkilerimiz var" dedi. Kaboğlu, "Meral Akşener bile bunun bilincinde" sözlerini sarf etti.
Öte yandan bu akşam Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden yapılan, TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, 24 Tv, Ülke Tv, Tvnet, Haber Türk, TV100, Haber Global, TGRT Haber, Bengi Türk ve Akit Tv ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yönetici ehliyetinin olmadığını şu ifadelerle anlattı:
" Devlet yönetmede adeta iplikle bağlı tutacaksın. Devleti böyle yönetemezsiniz. Bay bay Kemal sen hala siyaseti öğrenemedin, çırak bile olamadın. Sen kimsin de Rusya'ya yaptırım uygulayacaksın. Avrupa'da Rusya'ya yaptırım diyenler geri adım attı. Devlet adamlığı böyle olmaz. Böyle bir yaklaşım yoktur. Sözcü Peskov 'İspatlaması lazım' dedi. Yoksa altından kalkamazsın. Batı, muhalefet üzerinden Türkiye'yi dizayn etmeye kalkıştı. Rabbim kimseyi Kılıçdaroğlu’nun peşine düşüp de ömür boyu savunduğu değerlere sırtını dönenlerin durumuna düşürmesin."