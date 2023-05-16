Muhalefeti topa tuttu: Yavuz Ağıralioğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak hazırlandığı 14 Mayıs seçimleri geride kaldı.

Henüz resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.50 oy alarak, yüzde 44.89 oy elde eden Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 4,61 fark attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tarihi seçimlerde terör desteğini alan Yedili Masa'ya karşı elde ettiği büyük başarı yurtta coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yurt içinden ve dışından bir çok tebrik gelirken bu isimlerden birisi de Yedili Masa'daki ve İYİ Parti'deki terör seviciliği sonrası partisinden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu oldu.

Ağıralioğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı tebrik etti.

Muhalefete terör tepkisi

Paylaşımında seçimlerin ikinci turunun hem demokrasiye hem de seçimler ile alakalı yurt dışından olumsuz algı yapanlara karşı, çok ciddi bir imkân ve cevap mahiyetinde olacağına inandığını ifade eden Ağıralioğlu, terör destekçiliği üzerinden muhalefete de yüklendi.

Ağıralioğlu paylaşımının muhalefete yüklendiği kısmında, "Biz, tenkitlerimizi ve itirazlarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu şerhlerimizin haklı çıktığı; terör örgütlerine mesafesizliğin, dayatma ve baskıların Türk Milleti nezdinde güvensizliğe, tepkiye sebep olduğu bir seçim sonucu ortaya çıkmıştır. Milletimizin kırmızı çizgilerinin ve hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı takdirde neticenin ne olacağını, bilhassa yanlışta ısrarla direten muhalefet partileri de görmüştür ve gereken dersi de çıkarmışlardır diye temenni ediyorum!" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na açık destek

Öte yandan Ağıralioğlu'nun paylaşımında dikkat çeken bir nokta da yer aldı. Muhalefete sert sözlerle tepki gösteren Ağıralioğlu, "Milletini duyanlar, istişareye açık olanlar ve milletinin değerleriyle çatışmayanlar, seçimlerde milletinin desteğine mazhar olurlar!" ifadelerini kullandı. Yavuz Ağıralioğlu'nun bu sözleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na açık destek olarak yorumlandı.





Millet iradesinin ilk aşaması tecelli etti.

Vatana, millete hayırlı olsun.

Bu ekonomik zorluğa rağmen; Türk Milleti'nin, parlamento çoğunluğunu teslim ettiği Cumhur İttifakı'nı ve ilk turu birincilikle bitiren Sayın Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum.



İkinci turun, hem demokrasimiz… — Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) May 15, 2023







