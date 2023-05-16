Ersan Şen CHP'nin kanalında Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyledi: Milliyetçilerden zırnık oy alamazsınız

Ersan Şen.
Türkiye dün 14 Mayıs seçimlerini geride bırakarak büyük bir demokrasi şöyleni yaşadı. Mecliste Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle sonuçlanan seçimleri cumhurbaşkanlığı yarışında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tamamlaması takip etti. Türkiye 28 Mayıs tarihinde gerçekleşecek ikinci tur seçimi için hazırlanırken muhalefete yakın isimler, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu.
CHP'nin kanalı Sözcü Tv'de konuşan Ceza Hukukçusu Ersan Şen, Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini belirttiği açıklamada muhalefetin ezici mağlubiyetin nedenlerini sıraladı.