Ersan Şen CHP'nin kanalında Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyledi: Milliyetçilerden zırnık oy alamazsınız

Şen, CHP'nin meclisteki hezimetine şaşırdığını belirtirken Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyetini ise beklediğini ifade etti. Şen, "

Cumhurbaşkanlığında (Kılıçdaroğlu'na) ben şans tanımıyordum

. Bunu kokudan o kadar diyebiliyorduk. Muhalefette linç kültürü var." ifadelerini kullandı. Önceki açıklamaları için 'muhalefete muhalefetlik yapıyorsun' şeklinde yorumlar aldığını belirten Şen, Kılıçdaroğlu'na yaşadığı mağlubiyetin bedelini ödeyeceksin dedi. Şen, "Kılıçdaroğlu

bugün masaya yumruğunu vuruyor, 'ben buradayım kaçmadım' diyor. Ama iki hafta sonra sonuç olumsuz olursa kaçacaksın, başka sonuç yok. Bunun bedelini ödeyeceksin"