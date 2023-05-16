|
Seçim

Ersan Şen CHP'nin kanalında Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyledi: Milliyetçilerden zırnık oy alamazsınız

Muhalif çıkışlarıyla bilinen Ceza Hukukçusu Ersan Şen Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu. Muhalefetin yaşadığı hezimetin sebeplerini sıralayan Şen, "Siz milliyetçilerden zırnık oy alamazsınız. Ben vermedi, ikna edemedin beni kardeşim." şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyetine şaşırmadığını açıklayan Şen, "Bugün masaya yumruğunu vuruyor, 'ben buradayım kaçmadım' diyor. Ama iki hafta sonra sonuç olumsuz olursa kaçacaksın, bunun bedelini ödeyeceksin" dedi.

00:44 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Ersan Şen.

Ersan Şen.

Türkiye dün 14 Mayıs seçimlerini geride bırakarak büyük bir demokrasi şöyleni yaşadı. Mecliste Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle sonuçlanan seçimleri cumhurbaşkanlığı yarışında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tamamlaması takip etti. Türkiye 28 Mayıs tarihinde gerçekleşecek ikinci tur seçimi için hazırlanırken muhalefete yakın isimler, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu.

CHP'nin kanalı Sözcü Tv'de konuşan Ceza Hukukçusu Ersan Şen, Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini belirttiği açıklamada muhalefetin ezici mağlubiyetin nedenlerini sıraladı.


Şen, "Muhalefete destek verdiğini söyleyen Kandil'den, HDP'den bir takım acayip açıklamalar yapıldı. ABD'de yaşayan (Cevheri Güven) isimlerin hesaplarından yoğun destekler verildi. Muharrem İnce'nin başına gelene bakın." şeklinde konuştu.Yedili Masa'nın milliyetçi kesimden oy alamayacağını söyleyen Şen, "
Siz milliyetçilerden zırnık oy alamazsınız. Ben vermedim.
İkna edemedin beni kardeşim, bitti sınıfta kaldın. Sen benden oy alamazsan kimden oy alacaksın?" dedi.

Bedelini ödeyeceksin

Şen, CHP'nin meclisteki hezimetine şaşırdığını belirtirken Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyetini ise beklediğini ifade etti. Şen, "
Cumhurbaşkanlığında (Kılıçdaroğlu'na) ben şans tanımıyordum
. Bunu kokudan o kadar diyebiliyorduk. Muhalefette linç kültürü var." ifadelerini kullandı. Önceki açıklamaları için 'muhalefete muhalefetlik yapıyorsun' şeklinde yorumlar aldığını belirten Şen, Kılıçdaroğlu'na yaşadığı mağlubiyetin bedelini ödeyeceksin dedi. Şen, "Kılıçdaroğlu
bugün masaya yumruğunu vuruyor, 'ben buradayım kaçmadım' diyor. Ama iki hafta sonra sonuç olumsuz olursa kaçacaksın, başka sonuç yok. Bunun bedelini ödeyeceksin"
şeklinde konuştu.

#Ersan Şen
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Seçim
#Milliyetçiler
#HDP
#PKK
#Cevheri Güven
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
CHP 28. dönem milletvekilleri belli oldu