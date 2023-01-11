Muhalefetin araştırmacısı Özer Sencar bile altılı masaya isyan etti: Meral Hanım direniyor

Altılı masada işler iyiden iyiye kızıştı. Bir türlü belirlenemeyen aday, kendi içlerinde bile muhalefet yarattı. Oy oranı düşük olan partilerin genel başkanları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret ederken; İyi Parti Lideri Meral Akşener, buna en başından beri karşı çıktı.

Muhalefetin araştırmacısı isyanda

Son dönemde ortaya çıkan imza yetkileri de seçmenin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Muhalefetin araştırmacısını bile artık isyan etti. MetroPOLL Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, katıldığı canlı yayında masanın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ancak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in buna direttiğini söyledi.

“Altılı masa diye bir şey kalmadı”

Sencar, “Amacı nedir altılı masanın? Erdoğan karşısında çıkaracağı adayın kazanmasıdır. Bu adayın kimliğinin ikinci derecede önemli olması lazım. Ama şu anda altılı masanın amacı, Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday yapmak. Bu diğer partilere de kaybettiriyor. Bence Meral Hanım’ın son konuşmalarından sonra altılı masa diye bir şey kalmadı.

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OYNAT 00:38 Tele 1 yayınında Altılı masa için 'FETÖ destekli Amerikan projesi' ifadesini kullanan İsmail Nacar apar topar yayından alındı Tele 1 canlı yayınına katılan Araştırmacı-yazar İsmail Nacar, Altılı masa için 'FETÖ destekli Amerikan projesi' ifadesini kullandı. Nacar, Altılı masa için kullandığı ifadenin ardından apar topar yayından alındı.



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“Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi mümkün değil”

Başından beri Meral Hanım’ı razı edemedikleri için adayı açıklayamadılar. 6-7-8 aydır aday açıklamamalarının sebebi, söyledikleri değil. Kemal Bey, Meral Hanım’ı razı edemiyor.

Kılıçdaroğlu, oy birliği ile kendisini aday göstertmek için çabalıyor. Ama Meral Hanım, başından beri direniyor. Meral Hanım’ın kenara itilerek Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi mümkün değil.

“Küçük partilerin her biri, birer but koparma niyetinde”

Diğer partilerin oyu zaten 4 puan. Meral Hanım’ın 12 puan. Dolayısıyla Kemal Bey’in tercih etmesi gereken 4 kişi değil, Meral Hanım olmalı. Meral Hanım’ın bir pazarlığı yok ki Kemal Bey’le, şunu isterim bunu isterim gibisinden… O küçük partilerin her biri, birer but koparma niyetinde.” dedi.