Muhalefetin son ortağı Özdağ'ın İmamoğlu'na 'yüzsüz' dediği açıklamaları gündem oldu: Kutsalı olmayan bir siyasetçi

Cuma günü yaptıkları ziyaretlerde ziyaret programına cuma namazı yazdıran bir siyasetçiyi ilk kez görüyorum. AK Partililer bile yapmadılar. Programa cuma namazı yazılmaz kardeşim. Bu ne biçim bir yüzsüzlüktür. Hiçbir siyasetçinin şehrin ortasına açtığı ve basına dağıttığı programlarda cuma namazı ilan edildiğini duydunuz mu? Bunu da İmamoğlu'yla tanıdık, gördük.