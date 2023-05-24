Muhalefetin son ortağı Özdağ'ın İmamoğlu'na 'yüzsüz' dediği açıklamaları gündem oldu: Kutsalı olmayan bir siyasetçi

Ümit Özdağ'ın, Kastamonu ziyaretinde programına 'cuma namazı' yazdıran Ekrem İmamoğlu'na yönelik yaptığı tepki açıklamaları gündem oldu.
Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yaptığı zehir zemberek açıklamalar gündem oldu.
Özdağ'dan İmamoğlu'na: Bu ne biçim bir yüzsüzlüktür
Özdağ, geçtiğimiz aylarda Kastamonu ziyaretinde programına 'cuma namazı' yazan İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenmişti. Özdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söylemişti: