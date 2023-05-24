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Muhalefetin son ortağı Özdağ'ın İmamoğlu'na 'yüzsüz' dediği açıklamaları gündem oldu: Kutsalı olmayan bir siyasetçi

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin yaptığı zehir zemberek açıklamaları gündem oldu. Özdağ, Kastamonu ziyaretinde programına cuma namazı yazdıran İmamoğlu'na "Bu ne biçim bir yüzsüzlüktür. Zafer Partisi olarak İmamoğlu'nun kutsalı olmayan bir siyasetçi olduğunu düşünüyoruz. İmamoğlu Türk halkının değil, büyükelçilerin adayıdır" sözleriyle tepki göstermişti.

17:53 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ümit Özdağ'ın, Kastamonu ziyaretinde programına 'cuma namazı' yazdıran Ekrem İmamoğlu'na yönelik yaptığı tepki açıklamaları gündem oldu.

Ümit Özdağ'ın, Kastamonu ziyaretinde programına 'cuma namazı' yazdıran Ekrem İmamoğlu'na yönelik yaptığı tepki açıklamaları gündem oldu.

Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yaptığı zehir zemberek açıklamalar gündem oldu.



Özdağ'dan İmamoğlu'na: Bu ne biçim bir yüzsüzlüktür

Özdağ, geçtiğimiz aylarda Kastamonu ziyaretinde programına 'cuma namazı' yazan İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenmişti. Özdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

Cuma günü yaptıkları ziyaretlerde ziyaret programına cuma namazı yazdıran bir siyasetçiyi ilk kez görüyorum. AK Partililer bile yapmadılar. Programa cuma namazı yazılmaz kardeşim. Bu ne biçim bir yüzsüzlüktür. Hiçbir siyasetçinin şehrin ortasına açtığı ve basına dağıttığı programlarda cuma namazı ilan edildiğini duydunuz mu? Bunu da İmamoğlu'yla tanıdık, gördük.

"Kutsalı olmayan siyasetçi"

İmamoğlu'nun kutsalı olmayan bir siyasetçi olduğunu düşünüyoruz Zafer Partisi olarak. İmamoğlu Türk halkının değil, büyükelçilerin adayıdır.
Vatansever CHP'lileri İmamoğlu konusunda uyarıyorum. Diyarbakır'a gidip HDP'lilerle fotoğraf çektirip, İstanbul'a gelip Orhun Abideleri'nden bahseden sonra reklam ajanslarının yazmış olduğu "Atatürk'le kahve içmek isterdim" sözünü söyleyen, Anadolu'ya çıktığı zaman da cuma namazını programa yazdıran bir adam samimi olamaz.


#Ümit Özdağ
#Zafer Partisi
#Ekrem İmamoğlu
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