Muhalif basın Bahçeli'nin afet bölgesinde slogan atan gruba verdiği tepkiyi 'Depremzedeleri azarladı' şeklinde servis etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve BBP lideri Destici, Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Afşin ilçelerinde depremzedeleri ziyaret etti. “Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışında tüm yaraları saracak azme, tecrübeye ve kudrete sahibiz” diyen Erdoğan şu mesajı verdi: Deprem bölgemizi yeni baştan inşa etmek de bizlere nasip olacaktır. Binalarımızın yıkıldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. İdeolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz.