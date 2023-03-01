Muhalif basın Bahçeli'nin afet bölgesinde slogan atan gruba verdiği tepkiyi 'Depremzedeleri azarladı' şeklinde servis etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, afet bölgesinde "Elbistan il olsun" sloganı atan gruba tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'ın Elbistan'ın ilçesindeki konteyner kente ziyarette bulundu. Erdoğan ve Bahçeli'nin ziyareti esnasında bir grup, "82 plakamız olsun. Elbistan il olsun." yazılı bir pankart açarak sloganlar attı.
Bahçeli'nin slogan atan gruba tepkisini çarpıtarak servis ettiler
Kalabalık grubun slogan atması üzerine tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, burada yaptığı konuşmada "Acımızın olduğu bir günde böyle sloganlar atmaya hakkınız yok" dedi. Muhalif basın ve bazı sosyal medya hesapları, MHP liderinin bu sözlerini "Devlet Bahçeli Elbistan ziyaretinde depremzedeleri azarladı" şeklinde servis etti.
"Acımızın olduğu bir günde bu ziyareti sabote etmeye hakkınız yok"
Söz konusu görüntülerde Bahçeli'nin "Acımızın olduğu bir günde böyle sloganlarla Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak" sözleriyle slogan atan gruba tepki gösterdiği görüldü.