Muhalif gazeteci Kadri Gürsel bile Altılı Masa'ya isyan etti: Ülkenin bu şekilde yönetilmesi imkansız

Türkiye, FETÖ ile mücadeleye başladıktan sonra genel olarak Batı Avrupa ülkeleri ve ABD ile ilişkilerde de sorunlu bir döneme girildi. Kuşkusuz bu dönem İsrail ile ilişkileri de kapsamaktaydı. Bu da FETÖ’nün geleneksel yaklaşımlarla izah edilemeyecek bir yapı olduğunu göstermiştir. Dinî nitelikleri ile öne çıkan bir yapının Türkiye’nin anılan ülkelerle ilişkilerini temelinden sarsması her bakımdan çok önemli bir durumdur. FETÖ ile mücadele tarihinde hukukî bir dayanak olarak 2014 milat olarak ka