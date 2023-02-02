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Muhalif gazeteci Kadri Gürsel bile Altılı Masa'ya isyan etti: Ülkenin bu şekilde yönetilmesi imkansız

2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım başladı ancak Altılı Masa hala adayını belirleyemedi. Durumun vahameti muhalif medyanın bile eleştirilerini alıyor. Son olarak gazeteci Kadri Gürsel Altılı Masa'nın yetki paylaşımına isyan ederek "Ülkenin bu şekilde yönetilmesi mümkün olmayacaktır." dedi.

10:50 . 2/02/2023 Perşembe
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Kadri Gürsel

Kadri Gürsel

Halk TV'de İsmail Saymaz ve Kadri Gürsel'in sunduğu Konuşmasak Olmaz programında Altılı Masa'daki yetki krizine tepki vardı. Altılı Masa'da cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini koruyor. Ortaklar arasındaki "yetki krizi" ise büyüyor. Daha önce, "masadaki liderlerin Cumhurbaşkanı gibi imza yetkisi olacak" sözüyle eleştirilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında masanın adayının seçilip ortak irade dışına çıkması halinde siyasi kriz doğacağını söylemişti.

KADRİ GÜRSEL: ÜLKENİN BU ŞEKİLDE YÖNETİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Muhalif Gazeteci Kadri Gürsel 6'lı masaın yetki kaosuna isyan ederek şu ifadeleri kullandı "Millet İttifakı, ülke yönetiminde söz hakkını yansıtacak bir güç denklemi oluşturabilirse kararlar alınırken diğer partilerle eşit duruma indirgenmezse, indirgenmemelidir, adil değildir bir kere. Yüzde 10-15 oy almış bir İYİ Parti'nin yüzde 20-25 arası oy alacak olan CHP'nin yüzde 1-2 oy alacak partilerle eşit oy hakkına sahip olması haksızlıktır. Aynı şekilde ülkenin bu şekilde yönetilmesi mümkün olmayacaktır. Burada pek çok faktör araya girer; liderlerin karakterleri, ihtiraslari şunlar bunlar."



#ismail saymaz
#kadri gürsel
#altılı masa
2 saat önce
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Muhalif gazeteci Kadri Gürsel bile Altılı Masa'ya isyan etti: Ülkenin bu şekilde yönetilmesi imkansız
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