Muhalif isimler Karadeniz'deki gaz müjdelerini hazmedemedi
Karadeniz'den çıkarılan yerli doğalgazın karayla buluşması nihayet gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle, yerli doğalgaz, hanelere ve sanayi bölgelerine dağıtılmak üzere depolara yönlendirildi. Türkiye'nin kurduğu, dünyada sayılı enerji filosunun Karadeniz'de keşfettiği 710 milyar metreküplük dev doğalgaz rezervi karaya taşındı.
Muhalif kesimde hayal kırıklığı hakim
35 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak olan rezervin karayla buluşması bugün gerçekleşirken, muhalif kesimin hayal kırıklığı ve sessizliği de dikkat çekti. Halbuki gazın karaya çıkarılmasıyla ilgili her duyuruyu hafife alan, küçümseyen sosyal medya paylaşımları unutulmadı.
İYİ Partili Metin Ergun: Tek kuyu, 320 milyar metreküp. Beklentiler Akdeniz’e havale edildi. Tek kuyu ile rezerv açıklanamaz. 320 milyar metreküp de çok ekonomik değil. Dağ fare doğurdu.