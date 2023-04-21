Muhalif isimler Karadeniz'deki gaz müjdelerini hazmedemedi

Erk Acarer:

Elinde Kuran sallayarak, seçim propagandası yapan, bir tesisi 3 kez açan adam, Ayasofya açılışından bir ay sonra bulunmuş doğalgazı, bir daha bulduk diye ortaya çıktı. Sen de bunu yedin? Alayınızla aynı gemide değiliz!