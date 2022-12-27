Muhalif isimler Karadeniz'deki müjdeden de rahatsız oldu: Yeni keşif 'gaz' yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde sona eren yılın son kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçip millete sesleniş konuşması yaparken beklenen müjdeyi de açıkladı.

58 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞALGAZ REZERVİ KEŞFEDİLDİ

Karadeniz'deki Çaycuma-1 sahasında yapılan sondajda 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulunduğunu duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakarya gaz sahasında yeni sondajlar yaptık. Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti. Verilerin analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi." diye konuştu.

EKONOMİ 1 trilyon dolar: Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki doğal gaz müjdesini açıkladı

1 TRİLYON DOLAR DEĞERİNDE

''Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı.'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize kapı aralayacak. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız.'' ifadelerini kullandı.

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MUHALİF İSİMLER NEFRET KUSTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjdeyi hazmedemeyen bazı muhalif isimler, Türkiye'nin enerji alanındaki atılımını gölgelemek istedi. Muhalif gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanı “müjde” iddiasıyla bazı açıklamalar yaptı. 58 milyar m3 gaz bulunduğunu iddia etti. Bakanlar coşkuyla alkışladı. “Basın mensupları niye alkışlamıyor ya? Yanlış bir iş mi yaptık?” diye ekledi. Arka sıralardan “basın” alkışı da geldi. Yazık. Utanç verici!'' ifadelerini kullandı.

''GAZA DEĞİL HUKUKA İHTİYACIMIZ VAR''

Gazeteci Levent Gültekin ise ''Yeraltı kaynağı bulmak elbette iyidir, fakat ülkeler gazla çalışsaydı yani yaşanabilir bir hale gelseydi Suudi Arabistan, Irak, İran, Venezuela gibi en yüksek rezerve sahip ülkelerde çalışırdı. Yani gaza değil demokrasiye, hukuka ihtiyacımız var.'' şeklinde paylaşım yaparak Türkiye'nin enerji alanındaki atılımını gölgelemek istedi.

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Firari gazeteci Can Dündar da ''İlginçtir: Ne zaman sıkışsa gaz çıkıyor'' şeklinde paylaşımda bulundu.

''BU ÇAĞDA GAZLA ÇAĞ ATLAYAMAYIZ''

CHP yandaşı Emin Çapa da nefret kusanlar arasında yer alırken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Bulunan her doğal gaz elbette iyi haberdir. Ancak her olaya akıl penceresinden bakmak gerekir. Bulunan gaz rezervi: 58.0 milyar m3. 2021 gaz tüketimi: 59.6 milyar m3. Bu çağda gazla çağ atlayamayız. Japonya'nın, Kore'nin yeraltı kaynağı neredeyse sıfır.''