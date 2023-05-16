Muhalif yazar Güven Bayar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy veren Karadenizlilere hakaret etti

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi resmi olmayan sonuçlara göre TBMM'de çoğunluk Cumhur İttifakı'nın oldu. Milletvekili seçiminde açılan sandıkların oranı AA'nın verilerine göre yüzde 98'i aştı, hangi adayların seçilip milletvekili olduğu da netleşti. Kaynak: 81 il, 600 milletvekili listesi (Fotoğraflı)