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Muhalif yazar Güven Bayar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy veren Karadenizlilere hakaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkmasını hazmedemeyen muhalefet cephesi seçmene kin kusmaya devam ediyor. Muhalif yazar Güven Bayar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy veren Karadenizlilere hakaret etti.

11:17 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Güven Bayar

Güven Bayar

Türkiye 14 Mayıs tarihinde sandık başına giderek tercihinin ne yönde olduğunu gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sandıktan ezici bir üstünlükle çıksa da birinci tur için istenilen orana küçük bir farkla ulaşamadı ve seçim ikinci tura kaldı.

Erdoğan'ın zaferini hazmedemeyen muhalefet cephesinde ise seçmene yönelik hakaretlerin ardı arkası kesilmedi.

Karadenizlilere hakaret

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren deprem bölgesindeki vatandaşlara kin kusan CHP yandaşları, şimdi de Karadenizlileri hedef aldı.

T24 adlı muhalif sitede kalem oynatan Güven Bayar, yaptığı paylaşım ile Ordululara hakaret etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayar
"Beyin gelişimi için omega 3 içeriği zengin fındık işe yaramıyor galiba!"
ifadelerini kullandı.


#Güven Bayar
#Erdoğan
#ordu
#hakaret
#seçmen
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