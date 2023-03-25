Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaşarak 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) "Cumhurbaşkanı Aday Gösterilme Durumu" ekranındaki verilere göre, İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde aday olabilmek için gerekli 100 bin imzayı aldı.
Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen İnce 100 bin imzaya ulaşırken, YSK tarafından cumhurbaşkanı adaylık başvuruları kabul edilen Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın imza süreci işlemleri devam ediyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün partisinin Cumhur İttifakı'na katıldığını ve cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını açıklamıştı.
İnce, 100 bin imzanın aşılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında destekçilerine teşekkür ederek pazartesi gününe kadar imza vermeye devam edilmesi yönünde çağrıda bulundu.