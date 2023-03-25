Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaşarak 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu

Adaylığını duyurmasının ardından oyları böldüğü gerekçesiyle muhalefetin tepkisini çeken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaparak 28.235 imza topladığını açıkladı. İnce, imza toplamaya devam ederken sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde İnce'ye oy vereceğini söyleyen 18 yaşındaki gencin açıklamaları dikkat çekti. Bu yıl ilk kez oy kullanacak olan genç seçmen, "İlk turda İnce'ye oy vereceğim. Eğer Kılıçdaroğlu ile ikinci tura kalırsa Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'a güvendiğim kadar güvenemiyorum." dedi.