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POLİTİKA

Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı adayı olacağım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yeniden cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı. Çatı aday önerilerini doğru bulmadığını belirten İnce, "Memleket Partisi günü geldiğinde üyelerinin önüne sandığı koyacak, o üyeler cumhurbaşkanlığı adayını belirleyecek. Ha diyorsanız 'Muharrem İnce sen de aday olacak mısın?' Evet olacağım tabii" dedi.

Haber Merkezi AA
Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Şişli'de Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığı açılışında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olacağını duyurdu.

'Hep beraber yenelim' diyorlar

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çatı aday önerilerini doğru bulmadığını dile getiren İnce, "Belediyede çatı aday tutar. Çünkü belediye seçimi tek turlu, yüzde 25'le de belediye başkanı olabilirsin ama cumhurbaşkanlığı seçimi 2 turlu.

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50 artı 1 almak lazım. O zaman çatı aday doğru değildir. Bakın 'çatı adayla seçime girelim' derken farkında olmadan 'bu Erdoğan çok güçlü, biz bunu tek başımıza yenemeyiz, mahallenin bütün çocukları toplanın hep beraber bunu yenelim' diyorlar" dedi.

"Evet aday olacağım tabii"

İnce, "Memleket Partisi günü geldiğinde üyelerinin önüne sandığı koyacak, o üyeler cumhurbaşkanlığı adayını belirleyecek. Ha diyorsanız 'Muharrem İnce sen de aday olacak mısın? Evet olacağım tabii" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kanal İstanbul'u durduracağız, projedeki şirketlere 1 kuruş dahi vermeyeceğiz" sözlerine de göndermede bulunan İnce "Projeye sonuna kadar karşı çıkacağız. Ama 'İş dünyasına sesleniyorum; onlar kanalı başlatırsa biz iktidarda olduğumuzda paranızı ödemeyiz' demek de yanlıştır" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce: Çatı aday 'Erdoğan çok güçlü onu tek başımıza yenemeyiz' demektir
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Muharrem İnce: Çatı aday 'Erdoğan çok güçlü onu tek başımıza yenemeyiz' demektir
Muharrem İnce, partisinin İstanbul İl Başkanlığı açılışına katıldı. Açılışta konuşma yapan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin çatı aday önerilerini doğru bulmadığını belirterek, 'Bakın 'çatı adayla seçime girelim' derken farkında olmadan 'bu Erdoğan çok güçlü, biz bunu tek başımıza yenemeyiz, mahallenin bütün çocukları toplanın hep beraber bunu yenelim' diyorlar' dedi.

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