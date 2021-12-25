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POLİTİKA

Muharrem İnce: Erken seçim diyorlar ortada aday yok

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Yalova İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenledi. Erken seçim çığırtkanlığı yapan Millet İttifakı'nı eleştiren İnce, "Muhalefette de şöyle bir sıkıntı görüyorum, ‘erken seçim’ diyorlar, ortada aday yok. Memleket Partisi’nin böyle bir sorunu yok. Üyelerin önüne sandığı koyacağız, sandıktan kim çıkarsa cumhurbaşkanı adayımız o olacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Muharrem İnce: Erken seçim diyorlar ortada aday yok
Muharrem İnce

Muharrem İnce, Yalova'daki konuşmasında erken seçim tartışmalarına değindi. Türkiye’de erken seçim için herhangi bir ortam olmadığını söyleyen Muharrem İnce, “Seçime gitmenin iki tane yolu var anayasamızda. Birincisi 360 milletvekili. Şu anda 360 milletvekili yok, bunu isteyecek. İki, cumhurbaşkanı meclisi fesheder, ülkeyi seçime götürür. Yapar mı, yapmaz." diye konuştu.

"ERKEN SEÇİM DİYORLAR, ORTADA ADAY YOK"

Erken seçim isteten muhalefet partilerinin ortada adayları olmamasını da eleştiren İnce, “Muhalefette de şöyle bir sıkıntı görüyorum, ‘erken seçim’ diyorlar, ortada aday yok. Memleket Partisi’nin böyle bir sorunu yok. Üyelerin önüne sandığı koyacağız, sandıktan kim çıkarsa cumhurbaşkanı adayımız o olacak.” ifadelerine yer verdi.

Muharrem İnce: 'Erken seçim erken seçim' diyorlar ortada adayları yok
OYNAT 00:33
Muharrem İnce: 'Erken seçim erken seçim' diyorlar ortada adayları yok
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Yalova İl Başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi. İnce, “Muhalefette de şöyle bir sıkıntı görüyorum, 'erken seçim' diyorlar, ortada aday yok” dedi.


"PARTİ KANUNLARI DEĞİŞMEDEN DEMOKRASİ GELMEZ"

Türkiye’de herkesin demokrasiyi dillendirdiğini fakat bunda samimi olunmadığını ileri süren İnce, şöyle konuştu:

“Türkiye’ye demokrasi isteyebilmen için önce partinde demokrasi olması lazım. Milletvekilleri özgür olmadan parlamento özgür olmaz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyenler önce siyasi partiler kanununun değişmesini istemelidir. Önce özgür milletvekili olacak ki demokrasiye adım atalım. Buradan başlamamız lazım. Allah’a şükür bizim partimizde böyle bir problem yok. Bizde partinin genel başkanını üyeler seçiyor. Cumhurbaşkanı adayını da üyeler seçiyor. Bana, ‘Genel başkan olarak aday olacak mısın?’ diye soruyorlar, ‘Aday olmayı düşünüyorum, olacağım ama üyeler karar verecek. Belki bir başka arkadaşımız da aday olacak. Bugün için Muharrem İnce şanslı olabilir, yarın başka bir şey. Onun için siyasi partiler kanunu değişmeden Türkiye’ye demokrasi gelmez.”

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