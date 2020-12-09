Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu adaylık konusunda geç de olsa doğru bir yola girmiştir

CHP yönetimine muhalif isimlerden olan ve yeni parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik sözlerine ilişkin Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuştu.
İnce, konuya ilişkin "Bir partinin genel başkanının, Cumhurbaşkanı adayı olması en normal olanıdır. Genel başkan aday olmazsa o garipsenir. Bir siyasi partinin amacı iktidar olmak olduğuna göre, iktidar olmak da bugünkü sistemde Cumhurbaşkanı olmaktan geçiyorsa bir siyasi partinin genel başkanı da bu iddiayı ortaya koymalı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda geç de olsa doğru bir yola girmiştir” yorumunda bulundu.
- Kılıçdaroğlu, TBMM’deki konuşması sırasında kendisine "aday ol" şeklinde seslenilmesi üzerine, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadesini kullanmıştı.