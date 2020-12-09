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Gündem Muharrem İnce Kılıçdaroğlu adaylık konusunda geç de olsa doğru bir yola girmiştir
POLİTİKA

Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu adaylık konusunda geç de olsa doğru bir yola girmiştir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabileceğine yönelik sözlerini değerlendiren CHP yönetimine muhalif isimlerden Muharrem İnce, "Bir siyasi partinin amacı iktidar olmak olduğuna göre, bir siyasi partinin genel başkanı da bu iddiayı ortaya koymalı. Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda geç de olsa doğru bir yola girmiştir" yorumunda bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu

CHP yönetimine muhalif isimlerden olan ve yeni parti kuracağını açıklayan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik sözlerine ilişkin Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuştu.

Muharrem İnce: Kuracağımız parti için CHP’den görüştüğüm isimler var
GÜNDEM
Muharrem İnce: Kuracağımız parti için CHP’den görüştüğüm isimler var

İnce, konuya ilişkin "Bir partinin genel başkanının, Cumhurbaşkanı adayı olması en normal olanıdır. Genel başkan aday olmazsa o garipsenir. Bir siyasi partinin amacı iktidar olmak olduğuna göre, iktidar olmak da bugünkü sistemde Cumhurbaşkanı olmaktan geçiyorsa bir siyasi partinin genel başkanı da bu iddiayı ortaya koymalı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda geç de olsa doğru bir yola girmiştir” yorumunda bulundu.

  • Kılıçdaroğlu, TBMM’deki konuşması sırasında kendisine "aday ol" şeklinde seslenilmesi üzerine, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadesini kullanmıştı.

İnce'den 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna yanıt: 'Kuracağım'
OYNAT 01:37
İnce'den 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna yanıt: 'Kuracağım'
Muharrem İnce yeni parti kurma iddialarına son noktayı koydu. İnce, programında katıldığı Fatih Portakal'ın 'Yeni parti kuracak mısınız?' sorusuna 'Evet kuracağım' cevabını verdi.
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