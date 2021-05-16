Gündem Muharrem İnce partisini kuruyor Yarın kuruluş dilekçesini sunacak
POLİTİKA

Muharrem İnce partisini kuruyor: Yarın kuruluş dilekçesini sunacak

Muharrem İnce, parti kurma çalışmalarında sona geldi. İnce’nin yarın Memleket Partisi'nin kuruluşu için İçişleri Bakanlığı'na dilekçeyi vermesi, 18 Mayıs’ta da partisinin tanıtımı için toplantı düzenlemesi bekleniyor.

Haber Merkezi Diğer
Muharrem İnce partisini kuruyor: Yarın kuruluş dilekçesini sunacak
Muharrem İnce

Başlattığı Memleket Hareketi’ni partileştirme kararı alan eski CHP vekili Muharrem İnce, çalışmalarını tamamladı.

18 MAYIS'TA TANITIMINI YAPACAK

TRT Haber’in haberine göre İnce, Memleket Partisi’nin kuruluş dilekçesini yarın İçişleri Bakanlığı'na sunacak. Ardından 18 Mayıs'ta parti genel merkezinde açıklama yapacak.

85 KURUCU ÜYENİN İMZASI VAR

Başvuru, 85 kurucular kurulu üyesinin imzası ile yapılacak. İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapılmasının ardından salı günü parti yönetiminin seçilmesi bekleniyor. Muharrem İnce genel başkanlık koltuğuna oturacak, 15 kişilik Merkez Yönetim Kurulu oluşturacak.

Muharrem İnce'nin partisinin logosu ve sloganı belli oldu
GÜNDEM
Muharrem İnce'nin partisinin logosu ve sloganı belli oldu

Muharrem İnce'den flaş açıklamalar: Yalanların kurgu merkezi CHP Genel Merkezi
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Muharrem İnce'den flaş açıklamalar: Yalanların kurgu merkezi CHP Genel Merkezi
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ahmet Hakan'ın CNNTürk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katıldı. Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Parayla parti kurdurma' iddialarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İnce, 'Seçim gecesi başladılar yalanlarına. Yalanların kurgu merkezi aynı yer, CHP Genel Merkezi. Saraya giden CHP'li iftirasının kurgu merkezi CHP Genel Merkezi' ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den CHP'ye sert sözler: Yüzde 30'u geçerek ayarlarını bozdum ben bunların
OYNAT 00:45
Muharrem İnce'den CHP'ye sert sözler: Yüzde 30'u geçerek ayarlarını bozdum ben bunların
CHP'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Muharrem İnce, Habertürk TV canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. İnce, CHP yönetiminin seçimi kazanmasını istemediğini ve yüzde 30'u geçtiği için parti yönetiminin ayarlarının bozulduğunu söyledi.
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