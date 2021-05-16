Muharrem İnce partisini kuruyor: Yarın kuruluş dilekçesini sunacak
Muharrem İnce, parti kurma çalışmalarında sona geldi. İnce’nin yarın Memleket Partisi'nin kuruluşu için İçişleri Bakanlığı'na dilekçeyi vermesi, 18 Mayıs’ta da partisinin tanıtımı için toplantı düzenlemesi bekleniyor.
Başlattığı Memleket Hareketi’ni partileştirme kararı alan eski CHP vekili Muharrem İnce, çalışmalarını tamamladı.
18 MAYIS'TA TANITIMINI YAPACAK
TRT Haber’in haberine göre İnce, Memleket Partisi’nin kuruluş dilekçesini yarın İçişleri Bakanlığı'na sunacak. Ardından 18 Mayıs'ta parti genel merkezinde açıklama yapacak.
85 KURUCU ÜYENİN İMZASI VAR
Başvuru, 85 kurucular kurulu üyesinin imzası ile yapılacak. İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapılmasının ardından salı günü parti yönetiminin seçilmesi bekleniyor. Muharrem İnce genel başkanlık koltuğuna oturacak, 15 kişilik Merkez Yönetim Kurulu oluşturacak.