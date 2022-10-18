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POLİTİKA

Muharrem İnce'den altılı masaya düello çağrısı: Gelin canlı yayında tartışalım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hala cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen altılı masaya çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnce, "Gelin milletin karşısında canlı yayında tartışalım. Millet belirlesin adayı." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnceden altılı masaya düello çağrısı: Gelin canlı yayında tartışalım
​Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'nin adaylığını 'Gel bakalım Muharrem' diyerek duyurmuştu.

Seçimi kazanamayan ve CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran İnce, hala adayına karar veremeyen altılı masaya seslenerek 'Gelin canlı yayında tartışıp aday belirleyelim' çağrısında bulundu.

"TELEVİZYONDA TARTIŞALIM"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İnce, "Erdoğan’ın karşısında cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen adaylar, önce televizyonda milletin karşısında Türkiye’nin sorunlarını tartışalım. O tartışmadan sonra güvenilir bir araştırmacıya anket yaptıralım. Anketten kim çıkıyorsa hep birlikte onu destekleyelim. Var mısınız?" ifadelerini kullandı

"ADAYI MİLLET BELİRLESİN"

Daha sonra bir paylaşım daha yapan İnce, "Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler siz neden istemiyorsunuz? Erdoğan’ı bu konuda eleştirmiyor muyuz? Gelin milletin karşısında canlı yayında tartışalım. Millet belirlesin adayı." açıklamasında bulundu.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Fox TV ekranlarında Halk TV, TELE1 ve KRT TV'nin fonlandığını söyledi. İnce, muhalefet medyası olarak adlandırdığı televizyon kanalları için, 'Muhalefet medyası da aynı bir farkları yok. Mesela Halk TV de benim hiçbir haberimi göremezsiniz. TELE1 de KRT de hiçbir haberimi göremezsiniz. Ölürsem belki bir gün yaparlar. Haber yapamazlar çünkü parasını keserler. Çünkü bunlar demokrat medyaymış geçiniz bunları' dedi.

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