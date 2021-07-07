Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Beni niye sattınız?

CHP'nin, 24 Haziran 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday yaptığı Muharrem İnce’ye sansür uygulattığı ortaya çıktı.

Genel Merkez'den Halk TV'ye talimat

Halk TV’nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç, il il gezen İnce’nin programlarını yayınlayınca iki genel başkan yardımcısından uyarı aldıklarını söyledi. Sevinç kendisine “Başımıza bela mı edeceksin, neden bu kadar gösteriyorsun?” dendiğini anlattı.

Sevinç'in itirafları sonrası konuştu

Sevinç'in gündem oluşturan bu açıklamalarından sonra

Partisinin il başkanlığı için Tekirdağ'a giden şu an Memleket Partisi Genel Başkanı olan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Seçim gecesi beni niye sattınız?" sorusunu yöneltti.

"Neden bana oy vermediniz?"

Kılıçdaroğlu'na televizyonda tartışma çağrısını yineleyen İnce, "Sayın eski Genel Başkanım. Gelin sizinle özel tartışalım. Seçim gecesi beni niye sattınız? Niye 12 bin sandığa gözlemci koymadınız. Neden sistemi çökerttiniz? Neden bana sonuçları vermediniz? Neden bana oy vermediniz? Gel bunları tartışalım. Madem demokratsın, önce gel benimle bir tartış. Kazanacağım diye korktular" dedi.

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