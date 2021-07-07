Gündem Muharrem İnceden Kemal Kılıçdaroğluna Beni niye sattınız?
POLİTİKA

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Beni niye sattınız?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde CHP yönetiminin "Başımıza bela mı edeceksin, neden bu kadar gösteriyorsunuz?" diyerek sansür uygulattığı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Seçim gecesi beni niye sattın?" diye sordu. Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan İnce, "Niye 12 bin sandığa gözlemci koymadınız. Neden sistemi çökerttiniz? Neden bana sonuçları vermediniz? Neden bana oy vermediniz? Gel bunları tartışalım" dedi.

Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Muharrem İnceden Kemal Kılıçdaroğluna: Beni niye sattınız?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tekirdağ'da konuştu.

CHP'nin, 24 Haziran 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday yaptığı Muharrem İnce’ye sansür uygulattığı ortaya çıktı.

Genel Merkez'den Halk TV'ye talimat

Halk TV’nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç, il il gezen İnce’nin programlarını yayınlayınca iki genel başkan yardımcısından uyarı aldıklarını söyledi. Sevinç kendisine “Başımıza bela mı edeceksin, neden bu kadar gösteriyorsun?” dendiğini anlattı.

Sevinç'in itirafları sonrası konuştu

Sevinç'in gündem oluşturan bu açıklamalarından sonra

Partisinin il başkanlığı için Tekirdağ'a giden şu an Memleket Partisi Genel Başkanı olan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Seçim gecesi beni niye sattınız?" sorusunu yöneltti.

"Neden bana oy vermediniz?"

Kılıçdaroğlu'na televizyonda tartışma çağrısını yineleyen İnce, "Sayın eski Genel Başkanım. Gelin sizinle özel tartışalım. Seçim gecesi beni niye sattınız? Niye 12 bin sandığa gözlemci koymadınız. Neden sistemi çökerttiniz? Neden bana sonuçları vermediniz? Neden bana oy vermediniz? Gel bunları tartışalım. Madem demokratsın, önce gel benimle bir tartış. Kazanacağım diye korktular" dedi.

Şaban Sevinç: Halk TV’nin müdürüyken CHP yönetimi Muharrem İnce ve Meral Akşener’i yayınlamamamı istedi
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Şaban Sevinç: Halk TV’nin müdürüyken CHP yönetimi Muharrem İnce ve Meral Akşener’i yayınlamamamı istedi

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Genel Merkez'den Halk TV'ye talimat: Muharrem'i gösterme
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Genel Merkez'den Halk TV'ye talimat: Muharrem'i gösterme

Şaban Sevinç: Halk TV’nin müdürüyken CHP yönetimi Muharrem İnce ve Meral Akşener’i yayınlamamamı istedi
OYNAT 02:03
Şaban Sevinç: Halk TV’nin müdürüyken CHP yönetimi Muharrem İnce ve Meral Akşener’i yayınlamamamı istedi
Şaban Sevinç, CNN Türk yayınında, Halk TV'nin genel müdürü olduğu zamanlar CHP yönetiminin, kendisinden o zamanlar Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'yi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i yayınlamamasını istediğini söyledi. Sevinç, “24 Haziran 2018 seçimleri öncesi Muharrem İnce il il geziyor. Biz de yayınlıyoruz. Bana CHP genel başkan yardımcısı 'başımıza bela mı edeceksin neden bu kadar gösteriyorsun' dedi. 'Oylarımız İYİ Parti'ye kayıyor' denilerek Meral Akşener'in mitinglerinin de yayınlanmaması istendi” ifadelerini kullandı.
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