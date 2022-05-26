Gündem Muharrem İnceden Kılıçdaroğluna salvo Bunu siyaset diye yutturuyor
POLİTİKA

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na salvo: Bunu siyaset diye yutturuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e sunduğu 'TBMM'nin yüzde 50'si kadın olsun' önergesini eleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bunu siyaset diye yutturuyorlar. Böyle büyük olacağıma ilkeli küçük olurum." ifadelerini kullandı. İnce, "Madem o kadar istiyorsun partinde tüzük haline getir. Kendi partisinde yapamadığını Meclis'te yapmaya çalışıyor" diye konuştu.

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Haber Merkezi Diğer
Muharrem İnceden Kılıçdaroğluna salvo: Bunu siyaset diye yutturuyor
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce açıklama yaptı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CNN Türk canlı yayınına konuk oldu.

"ÖLSEM HABERİMİ BİLE VERMEZLER"

6'lı masaya çağrılmadığını ve çağrılmayacağını bildiğini anlatan Muharrem İnce, kendisinin Halk TV'ye çıkamadığını belirtirken "Ölsem belki haberimi bile vermezler" dedi.

CHP'nin baskısı yüzünden Halk TV, Tele1 ve KRT Tv'ye çıkamadığını söyleyen Muharrem İnce, CNN Türk'e çıkması yüzünden de aynı tarafların tepkisine maruz kaldığını söyledi.

"BUNU SİYASET DİYE YUTTURUYORLAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İnce, Kılıçdaroğlu'nun Meclis'e sunduğu "TBMM'nin yüzde 50'si kadın olsun" önergesini hatırlattı 'Uyanıklık yapıyor' dedi.

  • Eleştirilerine devam eden İnce Kılıçdaroğlu için, "Bunu siyaset diye yutturuyorlar. Böyle büyük olacağıma ilkeli küçük olurum." dedi. İnce ayrıca, "Madem o kadar istiyorsun partinde tüzük haline getir. Kendi partisinde yapamadığını Meclis'te yapmaya çalışıyor." dedi.

"TEKLİF GELİRSE PARTİME DANIŞIRIM"

6'lı muhalefet masasını da değinen İnce, kendisine teklif gelmediğini belirtti. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan mutabakat metnini beğenmediğini ifade eden İnce, "Mutabakat metninde Atatürk yok. Atatürk'le uzlaşmazsak neyle uzlaşacağız." ifadelerini kullandı. İnce öte yandan 6'lı masadan teklif gelmesi durumunda partisine danışacağını belirtti.

Muharrem İnce: Ölsem ancak CHP kanallarında haber olurum
OYNAT 00:41
Muharrem İnce: Ölsem ancak CHP kanallarında haber olurum
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'ye yakın televizyon kanallarında ancak ölürse haber olabileceğini söyledi. Altı siyasi partinin bir araya geldiği toplantıya değinen İnce, “CHP'nin başında ben olsaydım, masanın başına ben otururdum.” dedi.

Muharrem İnce'den altılı muhalefete tepki: Bunlar altı ayda dağılırlar
OYNAT 00:51
Muharrem İnce'den altılı muhalefete tepki: Bunlar altı ayda dağılırlar
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Manisa'da partisinin il başkanlığı binasının açılış töreninde konuştu. Altılı muhalefetin birbirlerine benzemediğini ve kısa sürede dağılacağını söyleyen İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a da tepki göstererek, 'Ergenekon, Balyoz' diyor, Yeniden yargılayacakmış vay vay vay. Onunla beraber oturup ortak olacaksınız da memleketi kurtaracaksınız öyle mi? Utanmıyor musunuz siz bundan?' ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce: Sandık konulsa yine Erdoğan çıkar
OYNAT 00:52
Muharrem İnce: Sandık konulsa yine Erdoğan çıkar
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İnce'ye bir gazeteci, Millet İttifakı cephesinde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasının devam ettiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isimlerinin geçtiğini aktarıp, bu konudaki değerlendirmesini sordu.

İnce, 'Adı geçen belediye başkanlarına da sesleniyorum, dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Sandıkları boş bırakırlar, haberiniz olsun. Bu işin bir tane doğrusu var, kişiye göre siyaset olmaz, ilkeye göre siyaset olur. Sandık konulsa yine Tayyip Erdoğan çıkar.' dedi.


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