Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na salvo: Bunu siyaset diye yutturuyor

Muharrem İnce: Sandık konulsa yine Erdoğan çıkar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.



Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İnce'ye bir gazeteci, Millet İttifakı cephesinde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasının devam ettiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isimlerinin geçtiğini aktarıp, bu konudaki değerlendirmesini sordu.



İnce, 'Adı geçen belediye başkanlarına da sesleniyorum, dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Sandıkları boş bırakırlar, haberiniz olsun. Bu işin bir tane doğrusu var, kişiye göre siyaset olmaz, ilkeye göre siyaset olur. Sandık konulsa yine Tayyip Erdoğan çıkar.' dedi.

