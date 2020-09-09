İnce'ye Mütercimler'in 'sapık' çıkışı soruldu: Ben imam hatiplerde öğretmenlik yaptım

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, ‘Memleket Hareketi’ sloganıyla başlattığı gezileri kapsamında Muş ve Bitlis'te çeşitli programlara katıldı. İnce, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili söylediği sözleri değerlendirdi.

GÜNDEM Erol Mütercimler imam hatiplerle ilgili söylediği sözler nedeniyle özür diledi

"Ben imam hatiplerde 3 sene de öğretmenlik yaptım"

Basın mensuplarının sorusu üzerine, Erol Mütercimler’in imam hatip okulları ile ilgili açıklamalarını da değerlendiren İnce, “Ben okul üzerinden öğrenci sınıflandırmam. Ben fizik öğretmeniyim, bütün öğrencilerin öğretmeniyim. İmam hatipliler, Anadolu, fen, güzel sanatlar liseliler hepsi bu memleketin evladıdır. Ama bu memlekette sapık az yok yani çok sayıda da var. Bu da bir gerçek ama okul üzerinden bir tanımlamayı doğru bulmuyorum. Ayrıca ben imam hatiplerde 3 sene de öğretmenlik yaptım” dedi.