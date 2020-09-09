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Gündem İnceye Mütercimlerin sapık çıkışı soruldu Ben imam hatiplerde öğretmenlik yaptım
POLİTİKA

Muharrem İnce'den Mütercimler'in 'sapık' çıkışına cevap

İnce'ye Mütercimler'in 'sapık' çıkışı soruldu: Ben imam hatiplerde öğretmenlik yaptım

Muş ve Bitlis'te 1000 Günde Memleket Hareketi'ne devam eden Muharrem İnce, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili söylediği sözleri değerlendirdi. Okul üzerinden öğrenci sınıflandırmayacağını söyleyen İnce, "Ben imam hatiplerde 3 sene de öğretmenlik yaptım” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Muharrem İnce
Muharrem İnce

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, ‘Memleket Hareketi’ sloganıyla başlattığı gezileri kapsamında Muş ve Bitlis'te çeşitli programlara katıldı. İnce, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili söylediği sözleri değerlendirdi.

Erol Mütercimler imam hatiplerle ilgili söylediği sözler nedeniyle özür diledi
GÜNDEM
Erol Mütercimler imam hatiplerle ilgili söylediği sözler nedeniyle özür diledi

"Ben imam hatiplerde 3 sene de öğretmenlik yaptım"


Basın mensuplarının sorusu üzerine, Erol Mütercimler’in imam hatip okulları ile ilgili açıklamalarını da değerlendiren İnce, “Ben okul üzerinden öğrenci sınıflandırmam. Ben fizik öğretmeniyim, bütün öğrencilerin öğretmeniyim. İmam hatipliler, Anadolu, fen, güzel sanatlar liseliler hepsi bu memleketin evladıdır. Ama bu memlekette sapık az yok yani çok sayıda da var. Bu da bir gerçek ama okul üzerinden bir tanımlamayı doğru bulmuyorum. Ayrıca ben imam hatiplerde 3 sene de öğretmenlik yaptım” dedi.

Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor
OYNAT 00:30
Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor
Yazar Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı yayında imam hatiplilerle ilgili tepki toplayan ifadeler kullandı. Mütercimler imam hatip mezunlarını işaret ederek: 'Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor' dedi. Sosyal medyada gündem olan o sözlerle ilgili Mütercimlere 'özür dile' çağrısı yapıldı.


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