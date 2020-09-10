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POLİTİKA

Muharrem İnce'den parti kuracağı iddialarına son dakika açıklaması

Muharrem İnce'den parti kuracağı iddialarına yanıt: Millet karar verecek ne yapacağımıza

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Sivas'ta başlattığı 'Bin Günde Memleket Hareketi' kapsamında geldiği Şırnak'ta, parti kuracağına ilişkin yapılan iddialara yanıt verdi. İnce, "Ben önce milleti dinliyorum. Önce milleti dinleyeceğim. Millet ne diyecek. Millet karar verecek ne yapacağımıza" dedi.

Haber Merkezi DHA
Muharrem İnce, birçok ile ziyaretlerde bulunuyor.
Muharrem İnce, birçok ile ziyaretlerde bulunuyor.

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, Sivas'ta başlattığı 'Bin Günde Memleket Hareketi'ni bugün Van, Hakkari'nin ardından Şırnak’ta sürdürdü. Akşam saatlerinde kente gelen İnce, Sanat Sokağı'nda bulunan esnafı ziyaret etti. Koronavirüs salgını nedeniyle kimseyle tokalaşmayan İnce, halkı ve esnafı uzaktan selamladı.

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İnce'den parti açıklaması


Yaptığı çalışmaların ardından parti kuracağı yönündeki iddialara da yanıt veren İnce, "Ben önce milleti dinliyorum. Önce milleti dinleyeceğim. Millet ne diyecek. Millet karar verecek ne yapacağımıza" diye konuştu.

İnce, geceyi Şırnak’ta geçirdikten sonra sabah saatlerinde Mardin’e gidecek.

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