Muharrem İnce'nin aday olması Kılıçdaroğlu destekçisi FETÖ'cülerde korku yarattı: Oylar bölünecek diye paniklediler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de aday olacağını duyurdu. CHP'nin bir önceki seçimde adayı olan ve kendi partisinin kuran İnce, oyları böleceği gerekçesiyle adeta hedef haline geldi.

Muhalif kesimin eleştirdiği İnce'ye FETÖ destekli hesaplar da tepki gösterdi. Sosyal medya platformu Twitter'da FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen bazı hesaplar, İnce'ye Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktığı gerekçesiyle sert sözler sarf etti.

FETÖ'cüler Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sevinçle karşılamıştı

Firari FETÖ'cüler Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından sosyal medya hesaplarından peş peşe tebrik mesajları paylaşmıştı. Firari FETÖ'cü Hakan Şükür yaptığı paylaşımda "İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt edilmeyeceği 85 milyon insanımızın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu, hayırlı ve yolunuz açık olsun." ifadelerine yer vermişti.

CHP dönüş sözü vermişti

Kılıçdaroğlu'na FETÖ'den gelen tebrik mesajları, CHP'lilerin verdiği KHK sözlerini gündeme getirdi. Katıldığı televizyon programında KHK'lılara göreve dönüş sözü veren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bütün hazırlıkların yapıldığını açıklamıştı.











