Muharrem İnce’nin avukatı Fidel Okan oyunun rengini belli etti

Fidel Okan - Muharrem İnce
Son dönemde FETÖ'nün kaset tehditlerine maruz kalan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu.
Memleket Partisi adayı oyunun rengini belli etti
İnce'nin geri çekilmesinin ardından Memleket Partisi Manisa 1. sıra milletvekili adayı ve İnce'nin avukatı Fidel Okan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Okan'ın açıklaması 14 Mayıs'ta tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacağı şeklinde yorumlandı.