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Muharrem İnce’nin avukatı Fidel Okan oyunun rengini belli etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıklamasının ardından avukatı Fidel Okan sosyal medyadan oyunun rengini belli eden bir paylaşımda bulundu. Okan "Vatan, millet düşmanlarıyla birlikte olanlara oy vermiyoruz!" ifadelerini kullandı.

15:30 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fidel Okan - Muharrem İnce

Fidel Okan - Muharrem İnce

Son dönemde FETÖ'nün kaset tehditlerine maruz kalan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu.

İnce
, "Bahaneleri kalmasın, seçimin kaybettiklerinde bütün suçu bize atacaklar"
ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi adayı oyunun rengini belli etti

İnce'nin geri çekilmesinin ardından Memleket Partisi Manisa 1. sıra milletvekili adayı ve İnce'nin avukatı Fidel Okan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Okan
"CB adayı Sn. @vekilince son anda çekildiğine göre kararımı açıklıyorum; Türk Milleti, Devletimizi, Fetullahçılarla, PKKlılarla ve mafyatik gruplarla işbirliği halinde hareket eden odaklara teslim etmeyecektir. Vatan, millet düşmanlarıyla birlikte olanlara oy vermiyoruz!"
dedi.

Okan'ın açıklaması 14 Mayıs'ta tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacağı şeklinde yorumlandı.


#Fidel Okan
#Muharrem İnce
#seçim
#14 mayıs
#adaylık
#fetö
#memleket partisi
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