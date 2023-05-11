Muharrem İnce’nin avukatı Fidel Okan oyunun rengini belli etti

Dün yapılması planlanan İzmir ve Manisa mitinglerini sağlık sebeplerinden dolayı erteleyen Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, basın toplantısı düzenledi. CHP'nin kaset kumpasını ve para aldığı iftiralarına isyan eden İnce, "Seçimi kaybettiklerinde suçu bize atacaklardı. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" dedi.