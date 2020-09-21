Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İncenin ekibinden Akşener ve İmamoğluna taklitçisiniz göndermesi
POLİTİKA

Muharrem İnce'nin ekibinden Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'na 'taklitçisiniz' göndermesi

İnce'nin ekibinden Akşener ve İmamoğlu'na 'taklitçisiniz' göndermesi

'Bin Günde Memleket Hareketi' sloganıyla yola çıkan Muharrem İnce'nin sosyal medya ekibi, yayınladıkları videoyla gündem konusu oldu. İnce'nin ekibi, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun videolarını derleyerek 'Taklitler diyoruz aslını yaşatır' tweet'ini attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce'nin sosyal medya ekibi dikkat çeken bir video yayınladı.
Muharrem İnce'nin sosyal medya ekibi dikkat çeken bir video yayınladı.

'Bin Günde Memleket Hareketi' sloganıyla yola çıkan Muharrem İnce'nin sosyal medya ekibi, yayınladıkları videoyla gündem konusu oldu.

  • İnce'nin ekibi, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun videolarını derleyerek 'Taklitler diyoruz aslını yaşatır' tweet'ini attı.

Muharrem İnce'nin ekibinden Akşener ve İmamoğlu'na 'taklitçisiniz' göndermesi
OYNAT 00:20
Muharrem İnce'nin ekibinden Akşener ve İmamoğlu'na 'taklitçisiniz' göndermesi
'Bin günde memleket hareketi' sloganıyla yola çıkan Muharrem İnce'nin sosyal medya ekibi, yayınladıkları videoyla gündem konusu oldu. İnce'nin ekibi, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun videolarını derleyerek 'Taklitler diyoruz aslını yaşatır' ifadelerini kullandı.


Muharrem İnce'den Kaftancıoğlu'na 'Atatürk' tepkisi: Bu lafları etmek kimin haddine
GÜNDEM
Muharrem İnce'den Kaftancıoğlu'na 'Atatürk' tepkisi: Bu lafları etmek kimin haddine

Ekibiyle simitli poz veren Muharrem İnce vatandaşa sordu: Parti kurayım mı?
GÜNDEM
Ekibiyle simitli poz veren Muharrem İnce vatandaşa sordu: Parti kurayım mı?

Muharrem İnce'den parti kuracağı iddialarına yanıt: Millet karar verecek ne yapacağımıza
GÜNDEM
Muharrem İnce'den parti kuracağı iddialarına yanıt: Millet karar verecek ne yapacağımıza

İnce'ye Mütercimler'in 'sapık' çıkışı soruldu: Ben imam hatiplerde öğretmenlik yaptım
GÜNDEM
İnce'ye Mütercimler'in 'sapık' çıkışı soruldu: Ben imam hatiplerde öğretmenlik yaptım

Muharrem İnce'den Canan Kaftancıoğlu'na 'Atatürk' tepkisi: Cahillikten öte bir şey!
OYNAT 01:28
Muharrem İnce'den Canan Kaftancıoğlu'na 'Atatürk' tepkisi: Cahillikten öte bir şey!
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Eskişehir'i ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu yaptığı bir konuşmasında 'Gazi Mustafa Kemal' söylemine tepki göstererek, 'Muharrem İnce'ye bile Muharrem diyemezken Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mustafa Kemal' demek kimin haddine' dedi. Muharrem İnce açıklamalarına şu sözlerle devam etti, 'Bu ülkenin kurucusunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk?tür. Hiç kimse bu lafları edemez, etmemelidir. Ederse cahillikten öte bir şey olur.'

Muharrem İnce Şırnaklılara 'Parti kurayım mı' diye sordu: Kur, kur!
OYNAT 00:58
Muharrem İnce Şırnaklılara 'Parti kurayım mı' diye sordu: Kur, kur!
CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Sivas'ta başlattığı 'Bin Günde Memleket Hareketi' kapsamında geldiği Şırnak'ta, yolculuğu sırasında kendisini selamlayan vatandaşlara “Parti kurayım mı?” diye sordu. Vatandaşlar ise “Kur, kur” diye yanıt verdi.


Abone Ol Google News
Satan ev alıyor!

Satan ev alıyor!

​Fiyatlar ikiye katlanınca harekete geçtiler.
Yerli otoya sürpriz isim

Yerli otoya sürpriz isim

​Honda'dan transfer edildi: Üretiminden sorumlu olacak.
İyi Partide ortalık toz duman: Elden ele dolaşan liste kriz çıkardı

Burak Yılmaz ofsayt istatistiğiyle maça damga vurdu.

Korkutan<br>ikinci deprem

Korkutan
ikinci deprem

Sabah saatlerinde bir deprem daha meydan geldi.
Düzce'de yürek yakan olay

Düzce'de yürek yakan olay

​5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
İkinci eli<br>sıfırını geçti!

İkinci eli
sıfırını geçti!

​İşte fiyatlarda makası açan 8 model.
PKK FETÖ'ye çalışmış

PKK FETÖ'ye çalışmış

​İki terör örgütü 15 Temmuz'da işbirliği yaptı.
Yeni kısıtlama<br>olacak mı?

Yeni kısıtlama
olacak mı?

Kabine bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.
Okula merhaba

Okula merhaba

​Türkiye'de okullar yaklaşık 6,5 ay sonra olağanüstü tedbirler altında açılıyor.
Dört<br>yanlışa cevap

Dört
yanlışa cevap

​Ayasofya konusunda doğru bilinen yanlışlar.
Baykar'dan örnek kampanya

Baykar'dan örnek kampanya

Uzaktan eğitime destek için 5 bin bilgisayar hediye ettiler.
Washington<br>yalnız kaldı

Washington
yalnız kaldı

​ABD-Avrupa arasında İran'a yaptırım gerilimi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.