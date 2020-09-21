'Bin Günde Memleket Hareketi' sloganıyla yola çıkan Muharrem İnce'nin sosyal medya ekibi, yayınladıkları videoyla gündem konusu oldu.
İnce'nin ekibi, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun videolarını derleyerek 'Taklitler diyoruz aslını yaşatır' tweet'ini attı.
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Muharrem İnce'nin ekibinden Akşener ve İmamoğlu'na 'taklitçisiniz' göndermesi
'Bin günde memleket hareketi' sloganıyla yola çıkan Muharrem İnce'nin sosyal medya ekibi, yayınladıkları videoyla gündem konusu oldu. İnce'nin ekibi, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun videolarını derleyerek 'Taklitler diyoruz aslını yaşatır' ifadelerini kullandı.
GÜNDEM
Muharrem İnce'den Kaftancıoğlu'na 'Atatürk' tepkisi: Bu lafları etmek kimin haddine
GÜNDEM
Ekibiyle simitli poz veren Muharrem İnce vatandaşa sordu: Parti kurayım mı?
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Muharrem İnce'den parti kuracağı iddialarına yanıt: Millet karar verecek ne yapacağımıza
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İnce'ye Mütercimler'in 'sapık' çıkışı soruldu: Ben imam hatiplerde öğretmenlik yaptım
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Muharrem İnce'den Canan Kaftancıoğlu'na 'Atatürk' tepkisi: Cahillikten öte bir şey!
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Eskişehir'i ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu yaptığı bir konuşmasında 'Gazi Mustafa Kemal' söylemine tepki göstererek, 'Muharrem İnce'ye bile Muharrem diyemezken Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mustafa Kemal' demek kimin haddine' dedi.
Muharrem İnce açıklamalarına şu sözlerle devam etti, 'Bu ülkenin kurucusunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk?tür. Hiç kimse bu lafları edemez, etmemelidir. Ederse cahillikten öte bir şey olur.'
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Muharrem İnce Şırnaklılara 'Parti kurayım mı' diye sordu: Kur, kur!
CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Sivas'ta başlattığı 'Bin Günde Memleket Hareketi' kapsamında geldiği Şırnak'ta, yolculuğu sırasında kendisini selamlayan vatandaşlara “Parti kurayım mı?” diye sordu. Vatandaşlar ise “Kur, kur” diye yanıt verdi.