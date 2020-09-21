İnce'nin ekibinden Akşener ve İmamoğlu'na 'taklitçisiniz' göndermesi

Muharrem İnce'den Canan Kaftancıoğlu'na 'Atatürk' tepkisi: Cahillikten öte bir şey!

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Eskişehir'i ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu yaptığı bir konuşmasında 'Gazi Mustafa Kemal' söylemine tepki göstererek, 'Muharrem İnce'ye bile Muharrem diyemezken Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mustafa Kemal' demek kimin haddine' dedi. Muharrem İnce açıklamalarına şu sözlerle devam etti, 'Bu ülkenin kurucusunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk?tür. Hiç kimse bu lafları edemez, etmemelidir. Ederse cahillikten öte bir şey olur.'