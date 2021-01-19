Muharrem İnce'nin istifa tarihi belli oldu

Başlattığı Memleket Hareketi’ni partileştirme kararı alan Muharrem İnce'nin ne zaman parti kuracağı uzun süredir merak konusuydu. Partileştirme kararı aldıktan sonra parti tüzüğü ile ilgili çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini açıklayan İnce'nin CHP'den ne zaman istifa edeceği belli oldu.

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1 Mart'ta istifa edecek

Muharrem İnce'ye yakınlığı ile bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, istifa tarihini açıkladı. Bayer, Muharrem İnce'nin CHP'den 1 Mart'ta istifa edeceğini duyurdu. Bayer bugünkü yazısında, “2023 seçim dönemine ilişkin en ciddi hazırlığı Muharrem İnce’nin yaptığı ortaya çıktı. İnce’nin, bahar ayına gelmeden ‘bombaları’nı patlatmaya başlayacağını söylemesi, yeni kurulan partileri umutsuzluğa sevk etti. Yakın çevresine 40 yıldır üyesi olduğu CHP’den 1 Mart’ta istifa edeceğini söylediği öğrenilen İnce’nin ‘Memleket Hareketi’ için Çankaya’da 4 bin 500 metrekarelik bir bina tutması, partileşme konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Halk TV’nin ekranlarını Muharrem İnce’ye açması konusundaki söylentiler de konunun bir başka ciddi boyutu sayılıyor.” düşüncesini dile getirdi.

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