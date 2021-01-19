Gündem Muharrem İncenin istifa tarihi belli oldu
POLİTİKA

Muharrem İnce'nin istifa tarihi belli oldu

CHP yönetimine bayrak açarak başlattığı 'Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan Muharrem İnce'nin ne zaman istifa edeceği merak konusuydu. Daha önce 'bahara partiyi kuruyoruz' açıklamalarında bulunan İnce'nin, 1 Mart'ta CHP'den istifa edeceği iddia edildi.

Haber Merkezi Diğer
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu

Başlattığı Memleket Hareketi’ni partileştirme kararı alan Muharrem İnce'nin ne zaman parti kuracağı uzun süredir merak konusuydu. Partileştirme kararı aldıktan sonra parti tüzüğü ile ilgili çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini açıklayan İnce'nin CHP'den ne zaman istifa edeceği belli oldu.

Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması: Parti kurulana kadar bekleyin
GÜNDEM
Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması: Parti kurulana kadar bekleyin

1 Mart'ta istifa edecek

Muharrem İnce'ye yakınlığı ile bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, istifa tarihini açıkladı. Bayer, Muharrem İnce'nin CHP'den 1 Mart'ta istifa edeceğini duyurdu. Bayer bugünkü yazısında, “2023 seçim dönemine ilişkin en ciddi hazırlığı Muharrem İnce’nin yaptığı ortaya çıktı. İnce’nin, bahar ayına gelmeden ‘bombaları’nı patlatmaya başlayacağını söylemesi, yeni kurulan partileri umutsuzluğa sevk etti. Yakın çevresine 40 yıldır üyesi olduğu CHP’den 1 Mart’ta istifa edeceğini söylediği öğrenilen İnce’nin ‘Memleket Hareketi’ için Çankaya’da 4 bin 500 metrekarelik bir bina tutması, partileşme konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Halk TV’nin ekranlarını Muharrem İnce’ye açması konusundaki söylentiler de konunun bir başka ciddi boyutu sayılıyor.” düşüncesini dile getirdi.

Muharrem İnce: Partiyi bahara kuruyoruz CHP milletvekilleri de bize katılacak
GÜNDEM
Muharrem İnce: Partiyi bahara kuruyoruz CHP milletvekilleri de bize katılacak

Muharrem İnce: Kuracağımız parti için CHP’den görüştüğüm isimler var
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Muharrem İnce: Kuracağımız parti için CHP’den görüştüğüm isimler var

Muharrem İnce: CHP bu pisliği temizlemelidir
OYNAT 00:00
Muharrem İnce: CHP bu pisliği temizlemelidir
Muharrem İnce Külliye iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. İnce 'CHP temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma buradan başlayabilir. Eğer bu tezgahı ortaya çıkarır, komployu kuranları partiden atarsan emin olun yeniden şahlanırız, arınırız, temizlenir' ifadelerini kullandı.

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