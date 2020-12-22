Muharrem İnce'nin partileştirme kararı aldığı Memleket Hareketi'nde ilk ayrılık

CHP yönetimine muhalif isimlerden olan eski CHP vekili Muharrem İnce, başlattığı Memleket Hareketi’ni partileştirme kararı almıştı. Yeni parti için çalışmalar devam ederken, Memleket Hareketi’nde ilk ayrılık Kurucular Kurul’unda yaşandı.
Sosyal medya hesabından “Ayrılma nedenimi Sn. Başkan’a ilettim. Siyasetin davranış kalıplarına uyum gösteremeyeceğim, ben dikine giden bir insanım. Ama size sevgim ve saygım en üst düzeyde, her zaman yanınızdayım” paylaşımında bulunan Erkin Şahinöz, Kurucu Kurulu’nda olduğu Memleket Hareketi’nden ayrıldığını duyurdu.
Kurucı Kurulu’nda olduğum #MemleketHareketi nden ayrıldım.
Ayrılma nedenimi Sn. Başkan’a ilettim. “Siyasetin davranış kalıplarına uyum gösteremeyeceğim, ben dikine giden bir insanım. Ama size sevgim ve saygım en üst düseyde, her zaman yanınızdayım.”
Harekete Başarılar💜
Kurucı Kurulu’nda olduğum #MemleketHareketi nden ayrıldım.