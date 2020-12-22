Gündem Muharrem İncenin partileştirme kararı aldığı Memleket Hareketinde ilk ayrılık
POLİTİKA

Muharrem İnce'nin partileştirme kararı aldığı Memleket Hareketi'nde ilk ayrılık

Eski CHP vekili Muharrem İnce’nin, partileştirme kararı aldığı Memleket Hareketi’nde ilk ayrılık yaşandı. Muharrem İnce’ye “Siyasetin davranış kalıplarına uyum gösteremeyeceğim, ben dikine giden bir insanım. Ama size sevgim ve saygım en üst düzeyde, her zaman yanınızdayım” diyerek seslenen Erkin Şahinöz, kurucusu olduğu hareketten ayrıldığını duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Muharrem İnce
Muharrem İnce

CHP yönetimine muhalif isimlerden olan eski CHP vekili Muharrem İnce, başlattığı Memleket Hareketi’ni partileştirme kararı almıştı. Yeni parti için çalışmalar devam ederken, Memleket Hareketi’nde ilk ayrılık Kurucular Kurul’unda yaşandı.

Muharrem İnce: Kuracağımız parti için CHP’den görüştüğüm isimler var
GÜNDEM
Muharrem İnce: Kuracağımız parti için CHP’den görüştüğüm isimler var

Sosyal medya hesabından “Ayrılma nedenimi Sn. Başkan’a ilettim. Siyasetin davranış kalıplarına uyum gösteremeyeceğim, ben dikine giden bir insanım. Ama size sevgim ve saygım en üst düzeyde, her zaman yanınızdayım” paylaşımında bulunan Erkin Şahinöz, Kurucu Kurulu’nda olduğu Memleket Hareketi’nden ayrıldığını duyurdu.

Muharrem İnce'den flaş açıklamalar: Yalanların kurgu merkezi CHP Genel Merkezi
OYNAT 01:27
Muharrem İnce'den flaş açıklamalar: Yalanların kurgu merkezi CHP Genel Merkezi
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Ahmet Hakan'ın CNNTürk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katıldı. Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Parayla parti kurdurma' iddialarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. İnce, 'Seçim gecesi başladılar yalanlarına. Yalanların kurgu merkezi aynı yer, CHP Genel Merkezi. Saraya giden CHP'li iftirasının kurgu merkezi CHP Genel Merkezi' ifadelerini kullandı.


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