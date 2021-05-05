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Gündem Muharrem İncenin partisinin logosu ve sloganı belli oldu
POLİTİKA

Muharrem İnce'nin partisinin logosu ve sloganı belli oldu

Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmalarında sona gelindiği, partinin sloganının ve logosunun hazır olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi Diğer
Muharrem İncenin partisinin logosu ve sloganı belli oldu
CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin partisinin logosu belli oldu.

CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmalarında sona gelindiği iddia edildi.

İddiaya göre, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün olan 19 Mayıs'ta siyasi faaliyetlerine başlayacak olan Memleket Partisi'nin sloganı ve logosu da hazır.

KRT TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman programında gazeteci Barış Yarkadaş, Muharrem İnce'nin yeni partisi Memleket Hareketi'nin logosunun görselini paylaştı. Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri "Mavi" olarak belirleyen partinin logosu ise Türkiye haritası şeklinde olacak.

Logoda, Ankara'nın üzerinde ise nazar boncuğu şeklinde "@" işareti bulunacak.

Muharrem İnce'nin partisi 19 Mayıs'ta faaliyetlerine başlıyor
GÜNDEM
Muharrem İnce'nin partisi 19 Mayıs'ta faaliyetlerine başlıyor

Muharrem İnce: Otobüste yaşamayı düşünüyorum
OYNAT 00:51
Muharrem İnce: Otobüste yaşamayı düşünüyorum
CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Otobüsle şehir ziyaretlerine devam edeceği sinyalini veren İnce, 'Otobüste yaşamayı düşünüyorum. Zamanım orada geçecek. Herkesin ayağına gideceğim' ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den CHP'nin 6 okuna karşı 6 kırmızı çizgi
OYNAT 00:44
Muharrem İnce'den CHP'nin 6 okuna karşı 6 kırmızı çizgi
İstifa ettikten sonra hızla parti kurma çalışmalarına başlayan Muharrem İnce, Habertürk TV canlı yayınında CHP yönetimini topa tuttu. Kuracakları parti için ilkelerini açıklayan İnce, CHP'nin 6 oku yerine 6 kırmızı çizgiyi ifade ederek şunları söyledi: 'Atatürk'le problemi olanlar, doğaya ve çevreye saygısı olmayanlar, kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınamayanlar, terörün her türlüsünü reddetmeyenler, siyasetten rant elde edenler, din, dil, mezhep ayrımcılığı yapanları istemiyoruz. Bu altı kırmızı çizgimizi kabul etmek şartıyla bütün yurttaşlarımıza partimiz açıktır.'

Muharrem İnce'den CHP'ye sert sözler: Yüzde 30'u geçerek ayarlarını bozdum ben bunların
OYNAT 00:45
Muharrem İnce'den CHP'ye sert sözler: Yüzde 30'u geçerek ayarlarını bozdum ben bunların
CHP'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Muharrem İnce, Habertürk TV canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. İnce, CHP yönetiminin seçimi kazanmasını istemediğini ve yüzde 30'u geçtiği için parti yönetiminin ayarlarının bozulduğunu söyledi.


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