Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşım yapmışlardı: 'Ankara Kuşu' hakim karşısına çıkacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ise İnce'nin İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edildi. Söz konusu iddialara ise İYİ Parti cephesinden cevap geldi. Bu tür iddiaların netleştirilmeden ve gerçekliği tam olarak bilinmeden ortaya konulmasının saygısızlık olduğunu ifade eden İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener ile İnce arasında bu konuda görüşme olmadığını ve iddiaların doğru olmadığını söyledi.