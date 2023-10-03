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Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşım yapmışlardı: 'Ankara Kuşu' hakim karşısına çıkacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yapan 'Ankara Kuşu' adlı sosyal medya hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Veli Koçak, 9 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

13:25 . 3/10/2023 Salı
DHA
Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 9 Kasım 2023'te görülmesine karar verdi.

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 9 Kasım 2023'te görülmesine karar verdi.

Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yapan 'Ankara Kuşu' adlı sosyal medya hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Veli Koçak, mayıs ayında polis ekiplerince yakalanıp, mahkemece tutuklandıktan sonra geçen ay tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım' suçundan 3'er yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

İddianame, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 9 Kasım 2023'te görülmesine karar verdi.






 





#Muharrem İnce
#Ankara Kuşu
#Kaset Kumpası
#Mahkeme
42 dakika önce
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