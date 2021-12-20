Muharrem Sarıkaya’nın tokat attığı gazeteci: 'Gel sana yemek ısmarlayayım' dedi

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e tokat attı. Türkiye'nin gündemine oturan olaya tepkiler çığ gibi büyüdü.

"Destekler üzüntümü hafifletti"

Sputnik’ten Ali Çağatay'la Seyir Hali programına konuk olan İhlas Haber Ajansı çalışanı Ahmet Demir, Sarıkaya'nın kendini arayıp Ankara'ya davet ettiğini söyledi. 'Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı diyen Demir şunları ifade etti: "'Özür dilerim, gel sana bir yemek ısmarlayayım' dedi. Daha da saçmalamaması için telefonu kapattım. Yine de bana verilen destek dolayısıyla üzüntüm biraz da olsa hafifledi."

OYNAT 00:30 Gazeteci Muharrem Sarıkaya yayın sırasında ses kontrolü yapan teknikeri tokatladı Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile röportajı sırasında ilginç bir olay yaşandı. Gazeteci Sarıkaya, mikrofonunda oluşan bir arıza sebebiyle duruma müdahale eden ses teknikeri genci tokatladı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. BiP'te paylaş

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"Suçsuz olmak zoruma gitti"

Suçsuz olduğu halde böyle bir muamele görmesinin zoruna gittiğini dile getiren Demir, "Keşke böyle bilinmeseydim. Keşke orada haksız olsaydık, o sorunu çıkaran biz olsaydı. Ve bu adamın o kızması haklı olsaydı, o yediğim tokadı sineye çekebilseydim. Ama suçsuz olmak… Bu zorumuza gitti" dedi.

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"Ailem görsün istemedim"

Demir, yaşanan olayın İHA tarafından bir süre gizlemesi konusunda da şu yorumu yaptı: "Ben yayınlanmasını istemiyordum. Böyle bir şeyin yayılmasını istemedim. Ailem görsün istemedim. Nasıl olduysa bir şekilde birileri paylaşmış."