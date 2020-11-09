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Gündem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra yoğun bakımdan çıktı
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Muhittin Böcek 64 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Koronavirüs tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gündür yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugün normal servise alındı.

Haber Merkezi DHA
Muhittin Böcek
Muhittin Böcek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle Başkan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı.

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64 gün sonra normal serviste

25 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Başkan Böcek, yoğun bakımdaki 64 günün ardından bugün normal servise alındı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bugün saat 11.30'da düzenleyeceği toplantıda, Başkan Böcek'in genel sağlık durumuyla ilgili açıklama yapacak.

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