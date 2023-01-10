Gündem Muhsin Yazıcıoğlu davasında kan örnekleri incelenecek
POLİTİKA

Muhsin Yazıcıoğlu davasında kan örnekleri incelenecek

Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı helikopterde hayatını kaybedenlerin kan örneklerinde karbonmonoksit gazı olup olmadığına ilişkin yeniden inceleme yapılacak.

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Haber Merkezi AA
Muhsin Yazıcıoğlu davasında kan örnekleri incelenecek
Muhsin Yazıcıoğlu

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi kırsalında seçim kampanyası sırasında düşen helikopterde hayatını kaybetmişti.

Konuya ilişkin süreçte yeni bir gelişme yaşandı.

İddia avukatları harekete geçirdi

Yazıcıoğlu davasının avukatları, bir kişinin, Muhsin Yazıcıoğlu ile düşen helikopterde bulunan ve hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in çantasına "karbonmonoksit gazı salgılayan cihaz konulduğu, basınçla birlikte bu cihazdan çıkan gazdan herkesin zehirlendiği ve helikopterin bu yüzden düştüğü" yönündeki ihbarı üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında önemli gelişme
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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında önemli gelişme

Kanlarında inceleme yapılacak

Avukatlar, merhum Yazıcıoğlu ile birlikte 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin kan örneklerinde karbonmonoksit gazının olup olmadığının araştırılmasını talep etti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, talep üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumunda bir üst kurula yazı yazdı.

Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin kanlarının 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından yeniden inceleneceği öğrenildi.

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