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Mülakat yapılmayacak: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı çeşitli kadrolara yerleştirilmek üzere 2431 personel alımı yapacak. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek. 28 Nisan'da başlayacak başvuru süreci 8 Mayıs'ta sona erecek.

19:15 . 20/04/2023 Perşembe
DHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı sosyal hizmet kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla 2431 personel alımı yapılacak.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre alım yapılacak kadrolar; aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, diğer sağlık personeli, öğretmen ile yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli olacak. Açıklamada, "Alımlar önümüzdeki hafta içerisinde cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapılacak. Sadece KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Alıma ilişkin duyuru, ilan ve başvurular Bakanlığımız web sitemizde önümüzdeki günlerde ulaşılabilir olacak" denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek. Başvuru tarih aralığı 28 Nisan-08 Mayıs 2023. Hayırlı olsun" dedi.




#Aile Bakanlığı
#İşe Alım
#Personel Alımı
#KPSS
#Mülakat
#Derya Yanık
44 dakika önce
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