Murat Kurum kritik tarihi duyurdu: İstanbul için projelerini tanıtacak

Sosyal tesislerde yemek yiyen hakemlerle sohbet eden Kurum, Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatının tamamlanmasına kısa bir süre kaldığını belirtti. “Mevcut yönetim orayı engellemeye çalıştı ama biz durmadık, inşaatını bitiriyoruz.” diyen Kurum, “İstanbul’a uluslararası turnuvaların yapılacağı çok güzel bir basketbol tesisini kazandıracağız. İstanbul bir olimpiyat şehri olacak. Her mahallesinde spor yapılacak. Sizin gibi kıymetli hakemlerimiz, sporcularımız gençlerimizi yetiştirecek. Çok daha sağlıklı bir gençliği oralarda yetiştirmiş olacağız” diyerek sözlerini sürdürdü.