Murat Kurum kritik tarihi duyurdu: İstanbul için projelerini tanıtacak

"İstanbul’un sorunlarını çözecek iradeyi ortaya koyacağız"
Beşiktaş Çarşı esnafı ziyaretinde projelerini açıklayacağı tarihi söyleyen Kurum, 25 Ocak Perşembe günü Haliç Kongre Merkezi’nde düzenleyeceği geniş katılımlı bir tanıtım toplantısıyla projelerini anlatacağını belirtti.
"İstanbulluların bizden ne beklediğini biliyoruz"
7 Ocak günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Murat Kurum'un İstanbul adayı olduğunu açıklamıştı.
AK Parti'nin programından saatler sonra Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelmiş, İstanbul için yapılacak projeleri konuşmuştu. Sosyal medyadan açıklama yapan Kurum, "İstanbul’u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz! Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.