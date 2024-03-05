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Murat Kurum'dan İmamoğlu'nun ev hanımlarına ilişkin sözlerine tepki: Sandıkta gereken cevabı sana verecekler

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda ev hanımlarını küçümsedi. Programı sunan ismin "Kadınlar çok AK Parti'ye oy veriyor diye bir analiz yapılmış" sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim" dedi. İmamoğlu'nun skandal sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti. Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum da Beykoz'da 'Beysen Buluşmaları' programındaki konuşmasında İmamoğlu'nun söylemine eleştirilerde bulundu. Kurum, "Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor. Ayrıştırıyor, küçümsüyor. İşte bu yarı zamanlı kibirli belediye başkanının kibri aklını önüne geçmiş. Bu kibir abidesine artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bu değer bilmez had bilmez kibirli adaya 31 Mart'ta ev kadınları sandıkta gereken cevabı verecek" dedi.

17:00 - 5/03/2024 Salı
DHA
Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum
Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, Beykoz'da 'Beysen Buluşmaları' programına katılarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında yerel seçime yönelik proje ve vaatlerine değinen Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, bir televizyon kanalındaki konuşması üzerinden eleştirdi.


"SÖYLEYECEK BİRŞEY BULAMIYORUM"

Kurum, "Toplumumuzun gelişmesinde, iş hayatında, eğitimde, sanatta, evde her alanda ne kadar önemli bir rol aldığınızı biz biliyoruz. Peki kıymetli hanımefendiler, CHP'li mevcut aday biliyor mu? Maalesef bilmiyor. Bu sabah ne dedi gördünüz mü? 'Ev kadınlarını kadınlar statüsünde değerlendirmeyelim' diyor. 'Ev kadınları kadınlar statüsünde olmasın' diyor. Ev kadınlarını diğer kadınlar kadar saygın görmüyor. Ayrıştırıyor, küçümsüyor. İşte bu yarı zamanlı kibirli belediye başkanının kibri aklının önüne geçmiş. Ben bu kibir abidesine artık söyleyecek birşey bulamıyorum. Bu abideyi size havale ediyorum. Ev kadınlarımızı ailemizin temelini, çocuklarımızı yetiştiren, eli öpülesi kadınlarımızı kategorize eden, bu değer bilmez had bilmez CHP'li adaya 31 Mart'ta ev kadınları sandıkta gereken cevabı verecek" dedi.


"SEÇİM YAPMAK VATANDAŞIMIZ İÇİN KOLAY OLACAK"

Kurum, "Bugün İstanbul'umuz maalesef bu duygusuz ve beceriksiz yönetim altında çok zaman kaybetmiştir. İstanbul'un 5 yılı ziyan edilmiştir, heba edilmiştir. Kadınlarımızın emekleri boşa çıkartılmış gençlerimiz bir ikbal uğruna harcanmıştır. Önümüzde İstanbul'u yeniden emin ellere, ehil ellere teslim etmek yeniden şahlandırmak için çok büyük bir fırsat var. Aslında seçim yapmak vatandaşımız için çok kolay olacak. Çünkü bir tarafta İSMEK'i yok ederek İstanbul'un kadınlarına ihanet edenler var, diğer tarafta kadınlarımızı el üstünde tutan İstanbul'un geleceğinde söz sahibi, hak sahibi yapmak için seferber olanlar var" şeklinde konuştu.


Murat Kurum: ‘’İstanbul'un kaynaklarını doğru kullanırsanız her işi yaparsınız’’
Murat Kurum: ‘’İstanbul'un kaynaklarını doğru kullanırsanız her işi yaparsınız’’

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum Sultanbeyli Mitingi'nde konuştu. İstanbul'un gücünün her yere yeteceğini kaydeden Kurum, "İstanbul'un kaynaklarını siz doğru kullanırsanız, İstanbul'a, Sultanbeyli'ye harcarsanız her işi yaparsınız. Ama bunlar gibi reklam bütçesine, deprem bütçesinin 2 katını ayırırsanız iş yapamazsınız. Kaynağı İstanbul, Sultanbeyli için değil, kendi geleceğiniz için harcarsanız, İstanbul, Sultanbeyli üzülür. Maalesef yürüyen merdiveni çalıştıramayan bir anlayış var. Metro duraklarını su basıyor, otobüsler yolda kalıyor, otobüsler yanıyor. Otobüsler eskiden iyi kötü milletimizi götürüyordu, şimdi otobüs de yok. Nereye gitti bu otobüsler? Allah'ın izniyle o yürüyen merdivenleri de metrobüs duraklarını da otobüsü de çalışıp Sultanbeyli'nin hizmetine getireceğim. Böyle bir şey olabilir mi ya 1 otobüsü bile koyamayan bir anlayış. Ya sen 2 günlük konsere 550 milyon harcayacağına, gel Sultanbeyli'nin otobüs işini, ulaşım sorununu çöz. Çözmezler, böyle dertleri, böyle bir hedefleri yok. Ama inşallah biz 31 Mart'ta onlara gereken cevabı sandıkta vereceğiz. Öyle bir cevap vereceğiz ki ne olduklarını şaşıracaklar."

Murat Kurum 'çok önemli bir hikaye' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasındaki diyaloğu anlattı
Murat Kurum 'çok önemli bir hikaye' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasındaki diyaloğu anlattı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Ülke TV'de çıktığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından geçen bir diyaloğu 'çok önemli bir hikaye' diyerek anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son seçim zaferi sonrasında Bahçeli'ye, "Sizin bu noktada bir talebiniz var mı?" sorusunu yönelttiğini aktaran Kurum, "Devlet Bey çok nezaketli bir şekilde 'Efendim bu millet sizi seçti. Dolayısıyla sizin yönetmeniz, bizim de sizi desteklememiz gerekir. Bunun dışında bir talebimiz asla söz konusu olamaz' diye böyle çok derin, anlamlı bir ifadesi var." dedi. Cumhur İttifakı'nda menfaat ilişkisi olmadığını; devlet, vatan, millet ilişkisi olduğunu ifade eden Kurum, muhalefetin havada saçıldığını, kavga içerisinde olduğuna değindi. Muhalefetin İstanbul'a rant gözüyle baktığını aktaran Murat Kurum, "İstanbul'a siz bir rant gözüyle bakamazsınız. Ama anlayış bu. Sonra İSPARK zarar ediyor, öbürü zarar ediyor. Ya arkadaş sen önüne geleni getirir burada yönetici yapmaya kalkarsa sen değil bu atamaları bir merkezden birileri yaparsa olmaz." ifadelerini kullandı.


#Murat Kurum
#Ekrem İmamoğlu
#Seçim
#Ev hanımı
27 dakika önce
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