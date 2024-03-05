Murat Kurum'dan İmamoğlu'nun ev hanımlarına ilişkin sözlerine tepki: Sandıkta gereken cevabı sana verecekler

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Ülke TV'de çıktığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından geçen bir diyaloğu 'çok önemli bir hikaye' diyerek anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son seçim zaferi sonrasında Bahçeli'ye, "Sizin bu noktada bir talebiniz var mı?" sorusunu yönelttiğini aktaran Kurum, "Devlet Bey çok nezaketli bir şekilde 'Efendim bu millet sizi seçti. Dolayısıyla sizin yönetmeniz, bizim de sizi desteklememiz gerekir. Bunun dışında bir talebimiz asla söz konusu olamaz' diye böyle çok derin, anlamlı bir ifadesi var." dedi. Cumhur İttifakı'nda menfaat ilişkisi olmadığını; devlet, vatan, millet ilişkisi olduğunu ifade eden Kurum, muhalefetin havada saçıldığını, kavga içerisinde olduğuna değindi. Muhalefetin İstanbul'a rant gözüyle baktığını aktaran Murat Kurum, "İstanbul'a siz bir rant gözüyle bakamazsınız. Ama anlayış bu. Sonra İSPARK zarar ediyor, öbürü zarar ediyor. Ya arkadaş sen önüne geleni getirir burada yönetici yapmaya kalkarsa sen değil bu atamaları bir merkezden birileri yaparsa olmaz." ifadelerini kullandı.