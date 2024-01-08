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Murat Kurum'dan önemli açıklamalar: Fatih'in emanetine sahip çıkacağız

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum, Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ni ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Kurum "İstanbul'un 2 önemli sorunu var ulaşım ve kentsel dönüşüm. Bunlar iki önemli başlığımız olacak. İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek adımlar atacağız. İstanbul'da tek riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. 39 ilçede depreme karşı çalışmalarımızı yapacağız. İstanbullu kardeşimiz İstanbul ile gurur duyacaklar. İstanbul'da yaşamaktan mutlu olacaklar. Trafik karmaşasının giderildiği bir İstanbul olacak." dedi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:46 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:28 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum.
Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum, Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ni ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.


İşte Murat Kurum'un açıklamaları;

Fatih'in emanetine sahip çıkacağız. Tüm ilçelerde arkadaşlarımız seferberlik anlayışı ile çalışacak.


16 milyon İstanbullu kardeşimizle yöneteceğiz. İstanbul'da tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Tarihi restorasyonlarımızı yapacağız.


İstanbul'un deprem riskini bertaraf edecek adımlar atacağız. İstanbul'da tek riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. 39 ilçede depreme karşı çalışmalarımızı yapacağız.


İstanbullu kardeşimiz İstanbul ile gurur duyacaklar. İstanbul'da yaşamaktan mutlu olacaklar. Trafik karmaşasının giderildiği bir İstanbul olacak.


Yeşiliyle, mavisiyle burada huzurla yaşayacaklar. Bismillah diyoruz...


"Mehmet Han'a kendisine layık bir başkan olacağımızın sözünü verdik"


Fatih Belediye başkanımızla birlikte bir çok proje gerçekleştireceğiz. Tarihi yarımadamızı ihya edeceğiz. Burada huzurla, güvenle gezecek herkes. Ecdadın eserlerine sahip çıkacağız. Bugün Sultan Mehmet Han'a kendisine layık bir başkan olacağımızın sözünü verdik. Daima Fatih'in izinde olmaya devam edeceğiz. Merhum Kadir Topbaş ağabeyimizin bıraktığı eserleri çok daha yukarıya taşıyacağız.


Bugün İstanbul'un iki fatihini ziyaret ettik. Eyüp Sultan hazretlerini ve Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerini.


İstanbul'un 2 önemli sorunu var ulaşım ve kentsel dönüşüm. Bunlar iki önemli başlığımız olacak. İSMEK'le birlikte kadınlarımızın iş sahibi olmasına imkan sağlayacağız. Heyecanımız var, gençliğimiz var, enerjimiz var. Projelerimizi çok yakında paylaşacağız.


"Önümüzdeki süreçle proje tanıtımlarımız olacak"


Aylardır çalışmalar yapıyoruz, saha araştırmaları yapıyoruz. Teşkilatımızla birlikte mayıs seçimlerinden sonra yeniden İstanbul diyerek saha çıktık. Milletimizin ne eksiği var not aldık. Öne çıkan konularımız belli. Uzman arkadaşlarla süreçleri değerlendirdik. Başta ulaşım deprem riskimiz kentsel dönüşüm, İstanbul'un güvenliği huzuru... Medeniyetimizin bize bıraktığı eserler burada biz ecdadın torunu olarak o eserlere sahip çıkacağız. Medeniyetten aldığımız ilhamla geleceği gençlerimizle kadınlarımızla, hep birlikte inşa edeceğiz. Eminiz ki İstanbul'un bu kaybolan 5 yılını, çok çalışarak çok üreterek, bütün arkadaşlarımızla mücadele ederek, acil eylem planlarını da ortaya koymak suretiyle yürüteceğiz. Önümüzdeki süreçle proje tanıtımlarımız olacak. Detaylı şekilde çalışmalarımızı paylaşacağız




#Murat Kurum
#İstanbul
#AK parti
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