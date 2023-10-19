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Murat Ülker'den İsrail tepkisi: 'Bir çıkmaz sokağın başındayız’ diyerek Gazze’yi anlattı

Gazze'de binlerce sivil her geçen saniye katledilmeye devam ederken, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, İşgalci İsrail'in yıllardır Filistinlilere yaptığı bu zulmün çözülemediğini ve çözüm için yapılanların da yeterli görünmediğini söyledi.

Pınar Görgü
11:57 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker

Terör devleti İsrail, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivil insanları katletmeye devam ediyor.


Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından bölgedeki acının son bulması için eylemler düzenlenirken, Murat Ülker, kişisel internet sitesinde yayımladığı yazısında, yarım asırdır devam eden bu şiddetin nasıl son bulmadığına tepki gösterdi.


Ülker, yazısında şu ifadelere yer verdi;

"Niçin birbirimizle savaşıyoruz. Niye bir diğerimizin hürriyetine, canına, malına göz dikiyoruz. Neyi paylaşamıyoruz. Şayet bütün istediklerimiz olsa tatmin olacak mıyız. Hiç sanmıyorum.


Düşünün son büyük İki Dünya Savaşını, öncesindeki Avrupa’daki Yüzyıl Savaşlarını, 30 Yıl Savaşlarını, Haçlı Savaşlarını. Amaç hep çıkar çatışmasıydı. Ne zaman gözü doyacak bu karnı tokların.


Kutsal Kudüs uğruna Osmanlı ile savaşan Hristiyan Batı 2. Dünya Harbi Akabinde nasıl ihraç etti kendi Yahudi problemini Ortadoğu’nun bağrına, Kudüs’e. Bir din devleti kuran Yahudiler nasıl seküler Batı uygarlığının bir ileri karakolu oldular.


İki yüz milyon Arap soydaşları Filistinlilere yarım asırdır yapılan bu zulmü niye önlemez.


Zeki ve mahir oldukları ile övünen Yahudiler, niçin kendilerine yurt olarak verilen topraklarda barış ve huzur içinde yaşamayı beceremez.


Batı “saklı cennet”inde daha ne kadar güvende olabilecek, dünyada yerel savaşlar ve fakirlik artarak devam ederken…


Muhakkak hepimizin payı var bu olanlarda ve üzerimize düşeni şahsen ve millet olarak yapıyoruz. Yeterli mi, çözüm mü?


Bu iş böyle gitmez, görüyoruz. Çözüm nedir, biliyor muyuz, anlaşabiliyor muyuz, konuşabiliyor muyuz?"



#Murat Ülker
#İsrail
#Filistin
#Gazze
#Yıldız Holding
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