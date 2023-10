Murat Ülker: Yağmur ormanları Refik Anadol’un elinde sanat eserine dönüşecek

Dün Refik Anadol ile Los Angeles’daki stüdyosunda buluştuk. Yapay zeka araçlarını kullanarak gerçekleştirdiği eserleri heyecanla anlattı bize. Son olarak Las Vegas’taki Sphere’in tepesinde yaptığı yapay zekaya dayalı görsel şölen gerçekten göğüs kabartıcı. Zihinsel hastalıkları olup sonra iyileşen 5 çocuğun beyin aktivite verilerinden yola çıkarak hazırladığı eser ise yapay zekanın olanaklarının elde veri olunca neler yapılabileceğinin en güzel kanıtı. Gelecek projelerini de dinledik, onlar daha da muhteşem. Mesela ekip olarak dünyanın dört bir yanındaki yağmur ormanlarında veri topluyorlar ve yakında bu verileri sanat eserlerine dönüştürecekler. Aynı şekilde Zaha Hadid’in tüm eserlerinin veri olarak kullanılıp hayal gücüne dayalı yeni eserlere dönüştürmek yapay zekanın her alanda nasıl kullanılacağını göstermesi açısından çok öğretici. Projelerinin üzerinden geçerken, genç ekip üyelerinden projeleri dinlerken, stüdyodaki robotları incelerken Refik Bey’in eşi Efsun Erkılıç hanım da bize eşlik etti. Gördüm ki bir çok projede en büyük yardımcısı o. Stüdyo içinde Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Mezunu Efsun hanımın da kendine ait eserleri ürettiği bir atölyesi var. Şöyle kıyısından köşesinden bir görebildik ama yakın gelecekte bir Anadol daha sanat dünyasında kendinden söz ettirebilir görünüyor. Bu arada toplantı öncesinde aldığımız bir haber bizi çok mutlu etti tabii ki. Refik Anadol’un şu anda New York MoMA’da sergilenen eseri kalıcı olarak müzenin envanterine alınmış. Bu, Türkiye için bir ilk. Hepimiz için iftihar kaynağı! Refik Anadol ise böylesine önemli bir olayı her zamanki alçakgönüllüğü ile konuşmaktan bile kaçınıyor. Sanırım başarısının arkasında yatan nedenlerden biri de işte bu alçakgönüllülüğü…Ama hedefleri büyük. Los Angeles’da bir müze projesi var. Anlatırken sanat heyecanını ve üretim coşkusunu gözlerinde görüyorsunuz. Bu stüdyo ziyareti yapay zekanın neler yapabileceği konusunda gerçekten çok ufuk açıcı oldu benim için.