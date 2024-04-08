Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın İYİ Parti Genel Başkanlığına aday oldu

31 Mart yerel seçimlerinin ardından istifa edeceği konuşulan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı yazılı açıklamayla olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını duyurdu.
Akşener, "Seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum. Ben ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım" dedi.
Dervişoğlu: Adayım
Akşener'in açıklamasının ardından İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanlığı'na aday olduğunu ilan etti.
Koray Aydın da aday
Dervişoğlu'nun ardından İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da, olağanüstü kurultayda aday olacağını açıkladı.
Dün İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın aday olacağını ilan etmişti.