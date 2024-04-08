|
Gündem

Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın İYİ Parti Genel Başkanlığına aday oldu

İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in aday olmayacağını açıklamasının ardından partisinin seçimli kurultayında genel başkanlık için yarışacağını duyurdu. Dervişoğlu, "Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Öte yandan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da genel başkanlık için aday olacağını açıkladı.

11:04 - 8/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:26 - 8/04/2024 Pazartesi
Diğer
Müsavat Dervişoğlu - Meral Akener - Koray Aydın
Müsavat Dervişoğlu - Meral Akener - Koray Aydın

31 Mart yerel seçimlerinin ardından istifa edeceği konuşulan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı yazılı açıklamayla olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını duyurdu.


Akşener, "Seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum. Ben ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım" dedi.


Dervişoğlu: Adayım


Akşener'in açıklamasının ardından İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanlığı'na aday olduğunu ilan etti.


Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı;

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Kurultayımızla ilgili bir açıklamada bulunmuş ve kapsamlı bir değerlendirmeyle birlikte aday olmayacaklarını kamuoyuna ilan etmişlerdir. Aldıkları kararı her zaman olduğu gibi saygıyla karşılıyorum. Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir. Sürecin, usulüne ve geleneklerimize uygun olarak yürütülmesini temin amacıyla; Öncelikle partimizin kurulduğu günden itibaren büyük emekler sarf ederek bugünlere gelmesini sağlayan Kurucu Liderimiz ve aile büyüğümüz Sayın Meral Akşener'i ziyaret edip hayır duasını alacak, sonrasında da değerli dava arkadaşlarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte partimizi TBMM'de temsil eden değerli milletvekillerimizle istişarelerde bulunacağım. Aldığımız kararın ülkemize, milletimize ve partimize hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim. 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan Seçimli Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkanlığa aday olacağımı kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz eder, saygılar sunarım."

Koray Aydın da aday


Dervişoğlu'nun ardından İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da, olağanüstü kurultayda aday olacağını açıkladı.


Dün İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın aday olacağını ilan etmişti.




#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Müsavat Dervişoğlu
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Bolu kura çekiliş sonuçları asil-yedek isim listesi belirlendi