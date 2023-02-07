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MÜSİAD'dan afet bölgesine iş makinesi ve temel ihtiyaç maddesi yardımı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük yıkıma uğrayan bölgelere MÜSİAD yardım gönderdi. Derneğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, MÜSİAD'ın depremin yaşandığı ilk andan itibaren oluşturulan kriz masası ile bölgedeki MÜSİAD şubeleri aracılığıyla ihtiyaçları raporladığı ve ilgili devlet makamlarıyla tam koordinasyon halinde çalıştığı bildirildi.

10:31 . 7/02/2023 Salı
AA
MÜSİAD'dan afet bölgesine iş makinesi ve temel ihtiyaç maddesi yardımı

MÜSİAD'dan afet bölgesine iş makinesi ve temel ihtiyaç maddesi yardımı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük yıkıma uğrayan bölgelere yardım gönderdi.


Derneğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, MÜSİAD'ın depremin yaşandığı ilk andan itibaren oluşturulan kriz masası ile bölgedeki MÜSİAD şubeleri aracılığıyla ihtiyaçları raporladığı ve ilgili devlet makamlarıyla tam koordinasyon halinde çalıştığı bildirildi.


Ayrıca Ankara, Burdur, Sivas, Uşak, Ordu, Batman, Van, Bursa, Kırıkkale, Denizli, Kocaeli başta olmak üzere birçok ilden çok sayıda yardım aracı ve iş makinesinin afet bölgesine sevk edildiği belirtildi.



#DEPREM
#Müsiad
#Kahramanmaraş
15 dakika önce
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MÜSİAD'dan afet bölgesine iş makinesi ve temel ihtiyaç maddesi yardımı
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