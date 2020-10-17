Mustafa Akıncı Türkiye’ye iftira attı: Beni ve ailemi tehdit ettiler

KKTC halkı yarın sandık başına gidecek. Halk 8. Cumhurbaşkanı’nı belirlemek için oy kullanacak. Sandıkların kurulmasına günler kala aday Mustafa Akıncı, Türkiye’nin kendini ‘aday olma’ diyerek tehdit ettiği iftirasını attı. Akıncı şu ifadeleri kullandı:

"Senin ve ailen için iyi olmaz' dediler"

“Evet, bunu bile yaptılar” diyen Akıncı, “Derin ilişkiler içerisinde ve Türkiye’yi yöneten bağlı makamlar var biliyorsunuz. Özel Kalem Müdürüm aracılığıyla bana da aday olmazsam benim için, ailem için iyi olmayacağı iletildi. Türkiye Büyükelçisini bu konuda izah almak için davet ettim, lakin Ankara makamıma gelmemesi yönünde karar verdi.”

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Elçilikten jet yalanlama

Akıncı’nın iftirası Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından “Tamamen gerçek dışı” denilerek yalanlandı.

Büyükelçilik’ten yapılan açıklamada, “Sayın Akıncı’nın dile getirdiği şahsına yönelik adaylıktan çekilmesi mesajı verildiği yönündeki ifadeleri tamamen gerçek dışıdır. Türkiye Cumhuriyeti, seçimlerin güven içerisinde yapılması da dahil, her bir Kıbrıs Türk’ünün canını da malını da korumakta kararlıdır” ifadeleri kullanıldı.

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